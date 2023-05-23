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В США рассказали о влиянии ситуации с госдолгом на помощь Украине

The Hill: финансирование Украины откладывается из-за разбирательств в США с потолком госдолга
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Продолжающаяся борьба вокруг повышения потолка госдолга США ставит под угрозу помощь Украине, 22 мая сообщает The Hill.

«Законодатели говорят, что задержки, вызванные продолжающейся тупиковой ситуацией с потолком долга и неопределенными последствиями предстоящего контрнаступления Украины, отложили серьезные разговоры о следующем раунде финансирования», — говорится в материале.

Кроме того, в статье указывается, что на прошлой неделе Пентагон обнаружил ошибку в учете, которая позволила высвободить дополнительные $3 млрд, однако оставшиеся средства составляют менее $14 млрд. По оценкам аналитиков, такой суммы хватит лишь до конца лета.

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Ранее в этот день спикер палаты представителей Кевин Маккарти отметил, что американский президент недавно побывал на саммите G7, где рассказал о том, что делает Китай, а также указал на необходимость поставок новых объемов вооружений Украине. По его словам, в США не хотят оказаться под угрозой.

19 мая NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома сообщило, что США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16. По словам собеседника телеканала, самолеты необязательно будут поступать из Соединенных Штатов, их могут предоставить другие страны в рамках долгосрочного сотрудничества по укреплению безопасности Украины.

До этого, 15 мая, газета Politico заявляла, что американское финансирование военной помощи Украине может иссякнуть к середине лета. Как говорится в материале, из $48 млрд, одобренных конгрессом в декабре, осталось $6 млрд, что «вызывает опасения» у законодателей по вопросу дальнейших планов Белого дома.

Между тем в апреле Международный валютный фонд спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов

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