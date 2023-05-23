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Беженка из Артемовска рассказала о конфликтах между подразделениями ВСУ

«РИА Новости»: части ВСУ в Артемовске устраивали перестрелки между собой
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Фото: РИА Новости
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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) конфликтовали между собой и устраивали стрельбу. Об этом во вторник, 23 мая, рассказала «РИА Новости» эвакуированная из города беженка Мария.

«Очень много было военных. Они пили, дрались между собой. Разборки такие были, что это просто жестко было. Мы это все видели», — заявила она.

По словам Марии, местные жители наблюдали, как украинские боевики выходили толпой на толпу и начинали перестреливаться. Она сообщила, что среди них были пьяные, битые, и резаные.

Беженка отметила, что военнослужащие ВСУ даже не пытались скрывать свои конфликты и устраивали разборки посреди дня.

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Накануне беженец из Артемовска рассказал о зверствах ВСУ над мирными жителями. По его словам, боевики обстреливали мирных жителей из минометов. В результате одного из таких обстрелов пострадала супруга мужчины.

Минобороны РФ 21 мая сообщило об освобождении Артемовска российскими силами.

После этого президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с успешным завершением операции. В Кремле отметили, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Военный эксперт Василий Дандыкин 22 мая в разговоре с «Известиями» указал, что освобождение Артемовска станет моральным ударом для ВСУ и украинских идеологов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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