В Госдуму внесли проект о запрете проезда польских фур через Россию

В Государственную думу внесен проект обращения к правительству о запрете поездок по РФ польским перевозчикам из-за антироссийской политики Варшавы. Документ опубликован в думской электронной базе в понедельник, 22 мая.

В обращении указано, что власти Польши в апреле захватили здание при посольстве РФ в Варшаве. Этот инцидент грубо нарушает нормы международного права.

«Депутаты Государственной думы предлагают в этой связи внести соответствующие изменения <…> предусматривающие исключение выполнения перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории Российской Федерации», — говорится в документе.

Кроме того, законодатели предложили запретить польским автоперевозчикам заправляться топливом по российским розничным ценам, и установить для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза (ЕС).

Ранее, 21 мая, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что ГД рассмотрит запрет на проезд польских фур через территорию России. Это станет ответом на политику Варшавы в отношении Москвы.



До этого, 18 мая, глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев рассказал «Известиям», что правительство РФ попросили подготовить запрет на движение автомобильного грузового транспорта из Польши по территории России. По словам парламентария, изменения в закон могут внести с 1 июня.



Утром 29 апреля польские власти захватили здание школы при посольстве РФ в Варшаве силовым методом. Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала действия польской стороны «наглыми» и нарушающими Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Она пообещала жесткую реакцию российской стороны.

В начале мая сообщалось, что у польских властей нет претензий в отношении служебного комплекса посольства РФ в Варшаве. Однако в российском диппредставительстве подчеркнули, что Польша отказывается признавать собственностью РФ жилой комплекс посольства в Варшаве на улице Бетховена.