В Судане вступило в силу семидневное перемирие между армией и СБР

Гуманитарное перемирие между армией Судана и силами быстрого реагирования вступило в силу в понедельник сроком на семь дней. Об этом 22 мая сообщил телеканал Al-Hadath.

По его данным, незадолго до вступления в силу назначенного перемирия в Хартуме были слышны взрывы. Сейчас в столице Судана спокойно, происшествий не наблюдается.

Ранее, 20 мая, стороны вооруженного конфликта в Судане подписали соглашение о гуманитарном перемирии между суданской армией и Силами быстрого реагирования сроком на семь дней.



Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между главнокомандующим суданскими Вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурханом и лидером Сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамдан Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

2 мая МИД Южного Судана сообщил, что аль-Бурхан и Дагло договорились о перемирии с 4 по 11 мая. Они также согласились назвать своих представителей для переговоров.

Тогда же Министерство обороны РФ сообщило, что из Судана в Россию эвакуировано более 200 человек. В ведомстве отметили, что доставка людей и грузов была осуществлена четырьмя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Были эвакуированы не только россияне, но также граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

Исследователь Института международных исследований МГИМО Артем Адрианов в беседе с «Известиями» рассказал, что объявленное временное перемирие в Судане может завершиться переговорами при посредничестве Саудовской Аравии, однако неясно, какие рычаги давления применит Эр-Рияд для сближения двух сторон.