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В США заявили о четко донесенной до Киева позиции по ударам по России

Госдеп: США четко донесли Киеву, что не поощряют удары внутри границ России
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер 22 мая заявил, что Вашингтон не поощряет удары Киева по целям на территории России.

«Мы очень четко донесли до украинской стороны, что не способствуем и не поощряем украинские атаки по целям внутри российских границ», — сказал он.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с девяти часов утра 22 мая обстреливала Грайворонский округ несколько часов. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Оперативные службы и взрывотехники работают на месте.

Также Гладков сообщил, что при обстреле города Грайворона пострадали восемь человек. По его словам, погибших среди мирных жителей нет. Объявлен правовой режим контртеррористической операции.

Вместе с тем в этот день была совершена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа. Однако российские военнослужащие пресекли вылазку.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал целью диверсии под Белгородом отвлечение внимания от освобождения российскими силами Артемовска (украинское название — Бахмут).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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