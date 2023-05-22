В США заявили о четко донесенной до Киева позиции по ударам по России

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер 22 мая заявил, что Вашингтон не поощряет удары Киева по целям на территории России.

«Мы очень четко донесли до украинской стороны, что не способствуем и не поощряем украинские атаки по целям внутри российских границ», — сказал он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с девяти часов утра 22 мая обстреливала Грайворонский округ несколько часов. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Оперативные службы и взрывотехники работают на месте.

Также Гладков сообщил, что при обстреле города Грайворона пострадали восемь человек. По его словам, погибших среди мирных жителей нет. Объявлен правовой режим контртеррористической операции.

Вместе с тем в этот день была совершена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа. Однако российские военнослужащие пресекли вылазку.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал целью диверсии под Белгородом отвлечение внимания от освобождения российскими силами Артемовска (украинское название — Бахмут).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.