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Врач дала советы диабетикам перед отъездом в отпуск

Врач Тараско дала советы диабетикам перед отъездом в отпуск
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Смена обстановки во время отпуска может негативно повлиять на людей с сахарным диабетом. Об этом 22 мая сообщила диетолог, детский эндокринолог и эксперт открытого лектория Dia Talks Анастасия Тараско.

«Людям с диабетом настоятельно рекомендуется чаще измерять сахар в новом для себя климате, чтобы не допустить развитие осложнений», — сказала она «Газете.Ru».

Тараско напомнила, что нельзя хранить инсулин в помещениях, где температура выше 30 градусов. Также она посоветовала пить побольше воды и не употреблять алкоголь.

«Чтобы контролировать уровень углеводов, не стесняйтесь спрашивать на стойке регистрации максимально развернутое меню с содержанием белков, жиров, углеводов калорий на 100 г продуктов», — предложила эксперт.

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Врач порекомендовала брать с собой в отпуск двойной запас лекарств и класть их в разные сумки на случай, если багаж будет утерян. Тараско также сказала, что шприц-ручки с инсулином и глюкометр можно брать с собой в самолет.

Ранее, 19 мая, врач-эндокринолог Елена Прокопенко рассказала, какой фактор повышает риск диабета. По ее словам, болезнь может развиться из-за позднего приема пищи и отказа от полноценного питания в течение дня.

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