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Эндокринолог назвал повышающий риск диабета фактор

Эндокринолог Прокопенко: поздний ужин повышает риск диабета
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Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Зачастую люди не успевают полноценно питаться в течение дня, компенсируя это плотным поздним ужином. Почему вредно есть на ночь и о том, как поздний ужин может повлиять на развитие диабета и других заболеваний, «Известиям» рассказала врач-эндокринолог «ИНВИТРО» Елена Прокопенко 19 мая.

По словам врача, вредно есть поздно вечером перед сном, но пропускать ужин — неверно.

«Время приема пищи относительно сна и эндогенного циркадного ритма влияет на вес и кардиометаболическое здоровье. Метаболическая система организма настроена на активность и прием пищи в течение дня, на отдых и голодание в ночное время. <...> Синхронизированные циркадные ритмы предоставляют организму предсказуемый механизм для настройки его внутренней физиологии на внешний мир, и многочисленные исследования показали, что надежные внутренние часы помогают сохранить здоровье и качество жизни», — отметила Прокопенко.

Эндокринолог рассказала, что поздний ужин независимо от того, из чего он состоит, вызывает снижение расхода энергии, нарушение толерантности к глюкозе, изменения в суточных ритмах кортизола, гормона роста, мелатонина. Он также изменяет активность вегетативной нервной системы в ночное время, влияя на чувствительность к инсулину в периферических тканях, таких как печень, мышцы и жировая ткань, и на выработку инсулина поджелудочной железой. Есть данные, что поздний прием пищи приводит к изменениям артериального давления, температуры тела, показателей воспаления и белков плазмы, микробиоты кишечника, кожи, влагалища и других органов.

Толерантность к глюкозе выше биологическим утром, отмечает Прокопенко. Окисление жирных кислот в скелетных мышцах и термический эффект пищи также выше биологическим утром или около полудня, что означает, что более раннее дневное время оптимально для приема пищи, тогда как ночное время лучше для голодания и сна.

Даже однократный поздний прием пищи и пропуск завтрака увеличивают уровень сахара крови после еды, соответственно и оказывают неблагоприятное влияние на гликемический контроль в течение дня. Так, острые ночные приемы пищи в условиях малоподвижного образа жизни оказывают неблагоприятное воздействие на постпрандиальный гликемический контроль, особенно в период от сна до раннего утра.

«Прием пищи после 20:00 может увеличить риск ожирения независимо от времени и продолжительности сна. Поздний прием пищи отражается и на последующем пищевом поведении, на характере потребления калорий в течение последующего дня, обусловливает более плохие пищевые привычки и общее поведение в отношении здоровья, такие как курение, большее потребление калорий, более частое потребление фастфуда, меньшее потребление фруктов и овощей, большее потребление газированных напитков, кофеина и алкоголя. Исследование, проведенное среди взрослых людей среднего возраста, показало, что у тех, кто поздно ест, индекс массы тела (ИМТ), процент жировой массы и окружность талии выше, чем у тех, кто ест рано», — добавила Прокопенко.

Всё это определяет время приема пищи как важный фактор риска заболеваний, связанных с обменом веществ, который необходимо корректировать в питании людей высокого риска по сахарному диабету второго типа, метаболическому синдрому и сердечно-сосудистым заболеваниям.

При этом состав ужина влияет на качество и продолжительность сна, и, наоборот, продолжительность сна может влиять на состав пищи следующего дня.

Так, белки или аминокислоты способствуют улучшению как продолжительности, так и качества сна при условии потребления физиологических доз питательных веществ. Однако если речь идет о переработанных мясных продуктах с низким питательным качеством, то этот принцип не работает.

Богатая углеводами диета, особенно при употреблении их в ночное время, может задержать снижение кривой центральной температуры тела. Как следствие, более высокая температура будет способствовать большей латентности сна (время засыпания). Более низкая продолжительность сна связана с высоким потреблением углеводов, с преобладанием простых сахаров, и возможное объяснение состоит в том, что ограничение сна и изменения в характере сна могут повышать уровень грелина — гормона, вызывающего аппетит, и снижать уровень гормона лептина, связанного с чувством сытости.

Большое количество клетчатки в свою очередь может нарушать начало и поддержание сна.

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