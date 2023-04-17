Диетолог назвала полезные для профилактики заболеваний ЖКТ продукты

Авокадо и овес полезны для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом 17 апреля рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко.

Врач объяснила, что в авокадо есть как растворимые, так и нерастворимые пищевые волокна, которые полезны для ЖКТ: в 100 г фрукта их около 5,2 г, в этом продукте также содержатся полезные растительные жиры и витамины, в том числе витамин К, который полезен для укрепления костей.

Еще одним полезным для органов ЖКТ продуктом специалист считает, овес и овсяные хлопья длительной варки: на 100 г продукта содержится 11,5 г пищевых волокон. Павличенко подчеркнула, что клетчатка обеспечивает чувство сытости после еды, борется с запорами и снижает уровень холестерина крови.

В качестве продукта, который помогает в профилактике симптома раздраженного кишечника и запоров специалист посоветовала употреблять в пищу брокколи: в 100 г этой капусты содержится 3,5 г пищевых волокон. Она является источником сульфорафана — вещества, которое имеет антиканцерогенные и антибактериальные свойства, поэтому может предупреждать развитие опухолей, в частности новообразований в кишечнике.

Еще одним продуктом, который, по мнению диетолога, стоит включить в рацион, являются семена льна: в столовой ложке этого продукта содержится 1,8 г клетчатки. Лен обогащен такими питательными веществами как белок, омега-3 жирные кислоты, марганец, фосфор, магний, медь. Этот продукт, по словам диетолога, помогает регулировать стул, снижают уровень холестерина, облегчает симптомы менопаузы. Однако беременным женщинам с осторожностью употреблять семена льна из-за риска преждевременных родов.

«Полезно ввести в рацион также нут или турецкий горох. В 100 г отварного нута содержится 7,5 г пищевых волокон и большое количество растительного белка. Нут способствует росту полезных бактерий в кишечнике, которые синтезируют особую масляную кислоту (бутират), что является пищей для клеток кишечника, укрепляет иммунитет, и снижает риск рака кишечника», — цитирует врача «Газета. Ru».

Для профилактики болезней ЖКТ также полезна малина из-за большого количество клетчатки, витаминов С и К, магния и калия. По мнению эксперта, ягода может способствовать профилактике рака печени за счет высокого содержания полифенолов, в частности эллаговой кислоты.

«Пищевые волокна замедляют всасывание простых сахаров из кишечника и тем самым снижают углеводную нагрузку на печень и поджелудочную железу. Также они борются с ожирением и метаболическими нарушениями. При этом присутствует клетчатка только в растительной пище — в цельном зерне, бобовых, овощах, фруктах и ягодах. Кроме высокого содержания пищевых волокон, цельные растительные продукты содержат разнообразные фитоактивные вещества с антиоксидантными свойствами, а также витамины и минералы», — резюмировала кандидат наук.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова 14 апреля рассказала в беседе с «Известиями», что еще одним полезным для органов ЖКТ продуктом являются яйца: в них содержится холин — вещество, улучшающее состояние желчи.

11 апреля врач-диетолог Антонина Стародубова рассказала, что для соблюдения принципов здорового питания важен баланс энергии. Она порекомендовала не пропускать приемы пищи и разнообразить рацион. По мнению специалиста, рацион должен включать бобовые, содержащие клетчатку и растительный белок, а также продукты из цельного зерна. Животный белок можно получать из нежирного мяса, птицы и рыбы.