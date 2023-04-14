Реклама
Прямой эфир
Мир
Боррель сообщил об отсутствии страха у ЕС перед подъемом Китая
Армия
Боец ВС РФ ликвидировал корректировщика и снайпера ВСУ под Херсоном
Мир
Нуланд не исключила отправки замороженных резервов ЦБ РФ Украине
Армия
Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации ВСУ в ДНР
Мир
Посол в РФ заявил о возможном внедрении системы «Мир» в ДР Конго
Армия
Разведчики ВС РФ выявили и уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Угледара
Армия
Комплексы РЭБ подавили средства связи ВСУ и БПЛА
Мир
США отказали посольству России в возложении венков к обелиску памяти
Мир
Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за украинского оркестра
Армия
Операторы БПЛА нанесли удар высокоточным вооружением по технике ВСУ
Армия
ВС РФ уничтожили три опорных пункта украинских штурмовиков в ДНР
Наука и техника
В России создадут первый электрический авиадвигатель
Общество
Россиянам напомнили о возможности получения налогового вычета за обучение

Гастроэнтеролог рассказала о пользе яиц

Гастроэнтеролог Ломова: употребление яиц улучшает работу мозга
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Яйца являются очень полезным диетическим продуктом, в составе которого содержится большое количество витаминов и микроэлементов, необходимых организму. О том, чем полезны яйца, сколько их можно съедать в день и кому они противопоказаны, «Известиям» 14 апреля рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова.

Так, по словам врача, в яйцах содержится много белка, витамина В9, умеренное количество полиненасыщенных жиров, а также таких микроэлементов, как селен, цинк, фосфор и кальций. Кроме того, данный продукт — это отличный источник лецитина, который необходим для улучшения работы мозга. Также в них содержится холин — вещество, улучшающее состояние желчи, а также принимающее участие в построении миелиновой оболочки нервов.

«Многие относятся к употреблению яиц настороженно, опасаясь высокого содержания холестерина в их составе. Однако после проведенных многочисленных исследований выяснилось, что в яйцах содержится большое количество фосфолипидов, которые повышают в крови уровень так называемого хорошего холестерина — липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)», — отметила Ломова.

В свою очередь, чем больше ЛПВП в крови, тем ниже риск развития атеросклероза. Таким образом можно сказать, что умеренное употребление яиц является профилактической мерой развития сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула гастроэнтеролог.

По ее словам, оптимальной порцией для здорового человека является употребление от одного до трех яиц в день. При этом, если у человека в анализах отмечается повышенный уровень холестерина, рекомендуется употреблять не более двух-трех яиц в неделю.

Ломова также добавила, что лучше употреблять яйца, сваренные вкрутую, так как в такой форме организм усвоит больше полезных веществ. При этом сырые яйца есть не стоит, так как есть риск заражения сальмонеллой.

«Если съесть слишком много яиц, то это может вызвать диспепсические расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта: тошноту, рвоту, боли в животе, диарею, повышенное газообразование в кишечнике, изжогу, а также обострение таких заболеваний ЖКТ, как холецистит и панкреатит», — подытожила гастроэнтеролог.

Человек и кашка: почему перловку считают источником красоты
Врачи рассказали, какие крупы полезнее для внешности и здоровья

11 апреля врач-диетолог Антонина Стародубова рассказала, что для соблюдения принципов здорового питания важно соблюдать баланс энергии, не пропускать приемы пищи и разнообразить рацион. Она отметила, что рацион должен включать бобовые, содержащие клетчатку и растительный белок, а также продукты из цельного зерна. Животный белок можно получать из нежирного мяса, птицы и рыбы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023