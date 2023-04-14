Гастроэнтеролог рассказала о пользе яиц

Яйца являются очень полезным диетическим продуктом, в составе которого содержится большое количество витаминов и микроэлементов, необходимых организму. О том, чем полезны яйца, сколько их можно съедать в день и кому они противопоказаны, «Известиям» 14 апреля рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова.

Так, по словам врача, в яйцах содержится много белка, витамина В9, умеренное количество полиненасыщенных жиров, а также таких микроэлементов, как селен, цинк, фосфор и кальций. Кроме того, данный продукт — это отличный источник лецитина, который необходим для улучшения работы мозга. Также в них содержится холин — вещество, улучшающее состояние желчи, а также принимающее участие в построении миелиновой оболочки нервов.

«Многие относятся к употреблению яиц настороженно, опасаясь высокого содержания холестерина в их составе. Однако после проведенных многочисленных исследований выяснилось, что в яйцах содержится большое количество фосфолипидов, которые повышают в крови уровень так называемого хорошего холестерина — липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)», — отметила Ломова.

В свою очередь, чем больше ЛПВП в крови, тем ниже риск развития атеросклероза. Таким образом можно сказать, что умеренное употребление яиц является профилактической мерой развития сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула гастроэнтеролог.

По ее словам, оптимальной порцией для здорового человека является употребление от одного до трех яиц в день. При этом, если у человека в анализах отмечается повышенный уровень холестерина, рекомендуется употреблять не более двух-трех яиц в неделю.

Ломова также добавила, что лучше употреблять яйца, сваренные вкрутую, так как в такой форме организм усвоит больше полезных веществ. При этом сырые яйца есть не стоит, так как есть риск заражения сальмонеллой.

«Если съесть слишком много яиц, то это может вызвать диспепсические расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта: тошноту, рвоту, боли в животе, диарею, повышенное газообразование в кишечнике, изжогу, а также обострение таких заболеваний ЖКТ, как холецистит и панкреатит», — подытожила гастроэнтеролог.

11 апреля врач-диетолог Антонина Стародубова рассказала, что для соблюдения принципов здорового питания важно соблюдать баланс энергии, не пропускать приемы пищи и разнообразить рацион. Она отметила, что рацион должен включать бобовые, содержащие клетчатку и растительный белок, а также продукты из цельного зерна. Животный белок можно получать из нежирного мяса, птицы и рыбы.