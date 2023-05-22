Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили об отказе Казахстана утвердить посла Украины
Мир
Португалия заявила об отсутствии возможности отправить F-16 на Украину
Мир
Президент Республики Сербской призвал уважать и понимать Россию
Мир
Госдеп вновь предупредил Грузию о санкциях из-за авиасообщения с РФ
Мир
В США заявили о четко донесенной до Киева позиции по ударам по России
Общество
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учебными стрельбами
Спорт
ФК «Ювентус» лишили 10 очков в текущем сезоне чемпионата Италии
Мир
Экс-сенатор Блэк назвал битву за Артемовск крупнейшей битвой со времен ВОВ
Мир
Мишустин прилетел с визитом в Китай
Экономика
Путин подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций
Спорт
Футбольный клуб «Химки» вылетел из РПЛ
Экономика
Банк России ужесточил кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

В Госдепе не рассматривают вопрос отмены санкции против главы минобороны КНР

Госдеп: США не снимут санкции против министра обороны КНР
0
Фото: ТАСС/EPA/HARISH TYAGI
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Вашингтоне не рассматривают возможность отмены санкций в отношении министра обороны Китая Ли Шанфу или КНР в целом ради проведения встречи на уровне глав оборонных ведомств. Об этом заявил 22 мая на регулярном брифинге в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Нет, это не так», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Накануне американский лидер Джо Байден заявил, что власти США рассматривают возможность смягчения или отмены санкций в отношении Ли Шанфу, личной встречи с которым в начале июня добивается глава Пентагона Ллойд Остин. Также политик выразил надежду на скорое потепление в отношениях Вашингтона и Пекина.

Семеро оголтелых: как лидеры G7 намерены наказывать Китай и Россию
И почему не все угрозы Запада могут быть воплощены на практике

После этого представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что Китай не уверен, что США действительно хотят наладить с ним контакты, поскольку Белый дом продолжает вводить санкции , в том числе технологические, в отношении Пекина.

Дипломат призвала США отменить санкции и создать благоприятные условия для диалога Пекина и Вашингтона.

Ранее, 17 мая, глава Белого дома заявил, что скоро встретится с лидером Китая Си Цзиньпином, но не привел подробностей.

В начале мая глава МИД Китая Цинь Ган в ходе состоявшейся встречи с послом США Николасом Бернсом отметил, что США должны глубоко переосмыслить политический курс в отношении Пекина.

Тогда же агентство Bloomberg сообщило, что США занимаются подготовкой пакета военной помощи для Тайваня.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии Гоминьдан во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023