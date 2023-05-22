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СМИ сообщили об отказе Казахстана утвердить посла Украины

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Фото: соцсети
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Казахстан отказался утвердить послом Украины бывшего главу луганской областной военно-гражданской администрации (ВГА) Сергея Гайдая. Об этом 22 мая сообщила газета «Зеркало недели».

«Как утверждают наши собеседники, казахская сторона «мягко, но жестко» дала понять, что хотела бы видеть на месте посла Украины в Казахстане профессионального дипломата», — говорится в статье издания.

Отмечается, что у Гайдая нет опыта дипломатической работы. Он возглавлял луганскую областную ВГА с 25 октября 2019 по 15 марта 2023 года. Ранее Гайдай возглавлял мукачевскую районную государственную администрацию.

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19 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Казахстане Петра Врублевского. В августе он дал интервью одному из казахских блогеров и сказал, что «чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению».

Комментируя заявление Врублевского, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что такое может сказать только посол террористического режима. В тот же день глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку призыву Врублевского.

На следующий день министерство иностранных дел Казахстана сообщило о выражении протеста в отношении украинского посла. В начале сентября Врублевский принес извинения МИД Казахстана за свои высказывания о русских, объяснив их «повышенным эмоциональным состоянием» из-за ситуации на Украине.

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