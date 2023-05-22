Производитель шин Continental официально продал российские активы

Многопрофильный холдинг S8 Capital приобрел российские активы немецкой компании по производству шин Continental AG. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает агентство «Интерфакс».

По итогам сделки холдинг S8 Capital получил завод в Калужской области, мощность которого позволяет выпускать до 4 млн шин в год. Кроме того, частью сделки с Continental стало приобретение компании — дистрибьютора готовой продукции.

Тем временем производство шин на бывшем заводе Continental продолжается, а более 1,1 тыс. рабочих мест не находятся под угрозой сокращения.

«S8 Capital приобрел российские активы Continental с целью их дальнейшего развития. Успешный опыт в IТ-трансформациях бизнесов дает нам основания рассчитывать на перезапуск всех систем производства на основе российских IТ-технологий. В ближайшее время данные активы пройдут процедуру ребрендинга», ― заявил Торстен Шуберт, управляющий директор S8 Capital.

Тем временем Continental AG всё еще не продала акции совместного с российской компанией Mettem предприятия, которое специализируется на выпуске тахографов: в производстве задействованы 10 сотрудников. Известно, что процесс продажи Continental российских активов находится на продвинутой стадии.

Также немецкая компания намеревается избавиться от московских офисов продаж подразделения ContiTech Group, где работает 30 сотрудников.

19 мая автомобильный концерн Volkswagen завершил продажу своих российских активов, включая завод в Калуге, структуру автодилера «Авилон» — ООО «Арт-Финанс».

Volkswagen продал свою долю в представительстве компании ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе дочерние российские организации: ООО «Фольксваген Компоненты и Сервис», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование».

Таким образом, холдинг «Авилон» ― ООО «Арт-Финанс» приобрел автозавод Volkswagen в Калуге, инфраструктуру импортера, включая дистрибуцию и послепродажный бизнес, а также складскую деятельность и финансовые услуги.