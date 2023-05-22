Реклама
Прямой эфир
Мир
Пушков заявил о не готовности НАТО принять Украину из-за риска конфликта с РФ
Спорт
ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов с российскими клубами
Мир
В США назвали место базирования F-16 после передачи Киеву
Туризм
В Российском союзе туриндустрии рассказали о спросе на туры в Грузию
Мир
Министр обороны Венгрии заявил об истощении стратегических запасов вооружения в Европе
Мир
Протасевич заявил о желании остаться в Белоруссии
Мир
Глава МИД Нидерландов анонсировал обучение пилотов Украины на F-16
Авто
Производитель шин Continental официально продал российские активы
Мир
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Мир
WSJ назвала возможных будущих гарантов безопасности Украины
Мир
В Нью-Йорке совершено нападение на «Турецкий дом»
Экономика
Российские ритейлеры заменят H&M и Inditex в аренде площадей в ТЦ

Производитель шин Continental официально продал российские активы

0
Фото: Global Look Press/Peter Hartenfelser via www.imago
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многопрофильный холдинг S8 Capital приобрел российские активы немецкой компании по производству шин Continental AG. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает агентство «Интерфакс».

По итогам сделки холдинг S8 Capital получил завод в Калужской области, мощность которого позволяет выпускать до 4 млн шин в год. Кроме того, частью сделки с Continental стало приобретение компании — дистрибьютора готовой продукции.

Тем временем производство шин на бывшем заводе Continental продолжается, а более 1,1 тыс. рабочих мест не находятся под угрозой сокращения.

«S8 Capital приобрел российские активы Continental с целью их дальнейшего развития. Успешный опыт в IТ-трансформациях бизнесов дает нам основания рассчитывать на перезапуск всех систем производства на основе российских IТ-технологий. В ближайшее время данные активы пройдут процедуру ребрендинга», ― заявил Торстен Шуберт, управляющий директор S8 Capital.

Тем временем Continental AG всё еще не продала акции совместного с российской компанией Mettem предприятия, которое специализируется на выпуске тахографов: в производстве задействованы 10 сотрудников. Известно, что процесс продажи Continental российских активов находится на продвинутой стадии.

Также немецкая компания намеревается избавиться от московских офисов продаж подразделения ContiTech Group, где работает 30 сотрудников.

Где деньги на резину: в России снизился спрос на летние шины
Как россияне экономят, с помощью каких уловок их обманывают и почему не стоит растягивать срок службы покрышки

19 мая автомобильный концерн Volkswagen завершил продажу своих российских активов, включая завод в Калуге, структуру автодилера «Авилон» — ООО «Арт-Финанс».

Volkswagen продал свою долю в представительстве компании ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе дочерние российские организации: ООО «Фольксваген Компоненты и Сервис», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование».

Таким образом, холдинг «Авилон» ― ООО «Арт-Финанс» приобрел автозавод Volkswagen в Калуге, инфраструктуру импортера, включая дистрибуцию и послепродажный бизнес, а также складскую деятельность и финансовые услуги.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023