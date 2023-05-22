Глава МИД Нидерландов анонсировал обучение пилотов Украины на F-16

Пилотов с Украины в скором времени начнут обучать управлению истребителями F-16, сказал 22 мая министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра во время заседания совета глав МИД ЕС в Брюсселе.

«Мы позаботимся о том, чтобы сделать это скорее», — заверил он в беседе с журналистами.

При этом нидерландский министр внешнеполитического ведомства не стал уточнять «в днях, неделях или месяцах», когда именно начнется обучение.

«Однако каждый раз, когда мы принимали принципиальное решение, мы обычно очень быстро конкретизировали оперативную сторону», — заявил министр.

Хукстра 17 мая указывал на отсутствие прогресса в переговорах о поставках на Украину истребителей F-16, отмечает «Газета.Ru».

Тем временем глава немецкого минобороны Борис Писториус подчеркнул, что Германия не располагает военной техникой и необходимыми возможностями, чтобы принимать активное участие в коалиции по поставкам истребителей Киеву.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 3 мая назвал вопрос передачи Украине истребителей F-16 сложным. Он указал на продолжение дискуссии по этому поводу.

В то же время президент Финляндии Саули Ниинистё подчеркнул, что республика не собирается передавать Украине свои истребители, поскольку они нужны ей самой. При этом он указал на готовность страны продолжать поддерживать Киев.

2 мая глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. Он также отметил, что если бы у Украины уже были F-16, то контрнаступление «было бы более быстрым».

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.