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В Нидерландах заявили о неготовности принять решение о поставках Украине F-16

Глава МИД Нидерландов Хукстра заявил, что решение о поставках Украине F-16 пока не принято
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Фото: commons.wikimedia.org
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Прогресса в переговорах о поставках Украине истребителей F-16 всё еще не достигнуто. Об этом заявил 17 мая глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

«Решения пока не достигнуто. Когда мы будем готовы пойти на данный шаг и сообщить об этом, мы это сделаем», — коротко сообщил Хукстра на брифинге для журналистов.

Ранее в этот день глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус также заявил, что Германия не располагает военной техникой и необходимыми возможностями для активного участия в коалиции по поставкам истребителей Киеву.

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Польский президент Анджей Дуда также заметил, что Варшава передала Украине почти все свои истребители МиГ-29, но не готова отдавать F-16. Аналогичное заявление сделал глава минобороны Великобритании Бен Уоллес. К государствам присоединились также Франция и Бельгия.

В свою очередь зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов объяснил, почему страны Запада отказываются поставлять самолеты F-16 на Украину. По мнению Климова, всем военным понятно, что данные истребители, как и любая другая техника, могут быть уничтожены, что не пойдет на пользу Пентагону. И поскольку целью стран Запада является не «защитить Украину», а нанести как можно больше ущерба России чужими руками с минимальными для себя издержками, «жертвовать F-16 они не готовы».

15 мая газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака заявила, что президент Украины Владимир Зеленский надеется получить от 40 до 50 американских истребителей F-16, он также намерен сделать тему военной авиации центральной на саммитах «большой семерки» и НАТО. По его словам, Киев при получении военной авиации намерен сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего воздушного пространства.

Официальные лица Украины не раз просили западные страны, у которых есть в вооруженных силах эти истребители, поставить их Киеву. Однако этот вопрос до сих пор остается на повестке дня. Сам Зеленский называет его «достаточно сложным для разрешения».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, в середине января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».

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