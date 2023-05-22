В «Деловой России» раскритиковали предложение ввести шестидневную рабочую неделю

Введение шестидневной рабочей недели можно рассматривать как нарушение трудовых прав и гарантий граждан, установленных в том числе Трудовым кодексом (ТК) РФ. Такое мнение в беседе с «Известиями» 22 мая высказал руководитель экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда «Деловой России», соучредитель группы компаний SRG Виталий Федин.

«Введение шестидневной рабочей недели можно рассматривать как нарушение трудовых прав и гарантий граждан, установленных в том числе Трудовым кодексом РФ. И конечно, это некий призыв к экстенсивному увеличению фонда рабочего времени. Вместо того чтобы стимулировать рост производительности труда, предложено просто работать подольше», — заявил Федин.

Он обратил внимание на то, что производительный и эффективный труд предполагает такой режим работы и отдыха, который позволяет человеку восстанавливать силы и обеспечивать профессиональное долголетие.

По его мнению, вместо увеличения продолжительности рабочей недели российскому бизнесу необходимо больше внимания уделять развитию человеческого капитала.

«Необходимо пересмотреть отношение к рабочей силе как к одному из ресурсов. Человеческий капитал — главный и самый важный для успешного развития страны, общества, бизнеса», — добавил Федин.

В свою очередь, президент и основатель SuperJob Алексей Захаров заявил «Известиям», что введение шестидневной рабочей недели никак не отразилось бы на рынке труда, поскольку законодательно рабочее время измеряется не в днях, а в часах.

«Нормальная продолжительность рабочего времени — это 40 часов в неделю. Соответственно, эти вот часы, которые у нас законодательно установлены, могут быть распределены работодателем как угодно», — отметил Захаров.

По его словам, работать больше указанного времени можно, но с дополнительной оплатой сверхурочной работы, что регламентировано ТК РФ.

«Поэтому совершенно неважно, сколько дней, важно — сколько часов. Увеличение часов в рабочей неделе — задача, принципиально нереализуемая на законодательном уровне. Сама постановка вопроса в днях не имеет смысла», — подчеркнул Захаров.

Ранее в этот день сообщалось, что в России предложили ввести шестидневную рабочую неделю. Об этом говорится в обращении Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе Минтруда Антону Котякову, которое есть в распоряжении «Известий».

Вместе с этим 30 марта появилось предложение ввести сокращенную рабочую неделю. Замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявлял, что введение сокращенной рабочей недели может быть одной из мер, которая будет способствовать сохранению рабочих мест на рынке труда.