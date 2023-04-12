Задел кадров: как студенты становятся сотрудниками Курчатовского института

Институт нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных наук и технологий (ИНБИКСТ) МФТИ непосредственно связан с Курчатовским институтом. Его студенты с первых курсов имеют доступ в научные лаборатории, а с третьего года обучения полноценно участвуют в научных исследованиях. В результате примерно половина выпускников ИНБИКСТ выбирают Курчатовский институт для продолжения научной карьеры. Впрочем, эрудированные специалисты, которые разбираются в междисциплинарных исследованиях, востребованы в любом научном центре.

Междисциплинарный подход

ИНБИКСТ — преемник Факультета нано-, био-, информационных и когнитивных технологий, созданного в 2009 г. Михаилом Ковальчуком (его первый деканом) совместно с руководством МФТИ.

Главная особенность ИНБИКСТ, заложенная М. Ковальчуком — конвергентное образование: не просто углубленный курс «традиционных» предметов, но акцент на их взаимосвязи в современной науке, междисциплинарная подготовка. Например, в программе магистратуры — такие специальные курсы, как физика наносистем, молекулярная электроника, белковая инженерия…

— Междисциплинарные исследования — довольно сложная вещь, — рассказал «Известиям» директор ИНБИКСТ, заместитель руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Тимофей Григорьев. — Поэтому в самом начале студенты изучают физику и математику, а дальше мы постепенно учим их взаимодействию с другими науками. Им преподают не только профессора Физтеха, но специалисты и биофака МГУ и ученые Курчатовского института.

Студенты участвуют в проектах по созданию и изучению биотопливных элементов, исследуют когнитивные функции мозга, помогают разрабатывать нейропроцессоры, занимаются групповой робототехникой. И в процессе такой практики понимают, почему так важна междисциплинарность: найти решение можно, только совмещая разные науки.

— У нас нет просто учебных задач — наши ребята решают кусочек большой современной научной задачи, — подчеркивает Тимофей Григорьев. — А кругозор и знания разных наук помогают быстро переключаться, находить нестандартные решения.

Научная среда

Система Физтеха предполагает раннее вовлечение студентов в реальные проекты. В случае с ИНБИКСТ погружение студентов в деятельность Курчатовского института начинается уже с первого курса: занятия проходят и в корпусах МФТИ, и на площадках центра. А с третьего курса — полноценная работа в лабораториях.

— Наши студенты сразу проникаются научной жизнью, — отметил Тимофей Григорьев. — Сначала они регулярно ходят на экскурсии в лаборатории, знакомятся со своими будущими научными руководителями, посещают семинары, узнают, чем можно в институте заниматься. К третьему курсу человек уже осваивается, выбирает «свое» направление и включается в научную работу.

Наиболее талантливых ребят принимают на работу уже со студенческой скамьи. Например, в магистратуре возможен очно-заочный или заочный формат обучения – тогда студент может проводить в лаборатории уже полный рабочий день.

Научиться и остаться

Примерно половина выпускников ИНБИКСТ МФТИ продолжают свою научную карьеру в Курчатовском институте. По словам Тимофея Григорьева, сейчас в институте сложно назвать подразделение, где бы не было выпускников ИНБИКСТ.

— Ребята становятся в институте своими: ведь к выпуску они, по сути, уже шесть лет наши сотрудники, — отметил он. — Например, лаборатория электронной микроскопии почти полностью состоит из выпускников ИНБИКСТ. Но вообще это эрудированные, востребованные специалисты : многие разъезжаются по России в различные научные центры.

Младший научный сотрудник лаборатории полимерных материалов Курчатовского комплекса НБИКС-пт Кристина Антипова вспоминает, что переход от учебы к работе происходил очень плавно: «Переходя с курса на курс, проводишь в лаборатории все больше времени. А аспирантуре уже можно полноценно работать». «Свою» лабораторию Кристина выбрала еще во время учебы в бакалавриате.

Остался в выбранном направлении и инженер Ресурсного центра зондовой и электронной микроскопии Курчатовского института Евгений Пичкур.

— Мне повезло оказаться во время учебы в достаточно молодой лаборатории, — рассказал он. — Я занимался материаловедением, последние лет семь занимаюсь структурной биологией, в частности, криогенной электронной микроскопией. Это уникальный метод, который реализован в России только в Курчатовском институте.

Выпускники ИНБИКСТ преподают и «Курчатовской школе» в Москве, и в других школах. То есть, постоянно происходит и передача знаний, полученных в ИНБИКСТ, и привлечение новых студентов. А их в МФТИ ищут по всей стране.