Пять дорог отремонтируют в Омске в 2024 году
Власти Омска объявили аукцион на выполнение ремонта пяти дорог в 2024 году. Начальная стоимость контрактов составляет почти 500 млн рублей.
Информация о торгах появилась на сайте госзакупок. Ремонт улиц 6-й Шинной и Маяковского оценили в 173,5 млн рублей. Улицы Заозерную и Коммунальную предлагают отремонтировать за 166,3 млн рублей. Начальная стоимость контракта на ремонт улицы 60 лет Победы составляет 140,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».
Работы должны стартовать в апреле 2024 года. Завершить ремонт необходимо до 1 августа.
Ранее сообщалось, что Рязанская область получит 1,7 млрд рублей на развитие общественного транспорта и содержание дорог.