Рязанская область получит 1,7 млрд рублей на дороги и общественный транспорт

Рязанская область получит дополнительные 1,7 млрд рублей на развитие общественного транспорта и содержание дорог. Соответствующее решение приняла комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований, сообщает региональное правительство 16 мая.

«Рязанская область дополнительно получит 1,7 млрд рублей. Средства направят на покупку 25 новых комфортабельных автобусов для Рязани, а также на ремонт 46,5 км дорог», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет РИА «7 новостей», в перечень дорожных работ попали участки на территории Рязанского, Ермишинского, Касимовского, Ухоловского и Спасского районов.

В середине апреля сообщалось, что в 2023 году Рязанская область закупит три машины для тушения лесных пожаров. На текущий момент в распоряжении ГБУ РО «Пожлес» находится 156 машин, а также три беспилотника и 33 камеры видеонаблюдения.