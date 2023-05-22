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Боррель заявил о возражениях ряда стран по поводу 11-го пакета санкций против РФ

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Фото: REUTERS/TT News Agency/Christine Olsson
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22 мая главы МИД стран-партнеров по Евросоюзу (ЕС) обсудят новый транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Об этом заявил руководитель внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель по прибытии на встречу в Брюсселе в понедельник.

Вместе с тем он добавил, что еще одной темой для обсуждения станет введение нового блока антироссийских санкций, который предложила G7.

Боррель также прокомментировал отказ Венгрии поддерживать новый пакет ограничительных мер против Москвы. По его словам, проблемы в этом плане есть не только с Будапештом, но и с другими странами, которые имеют некоторые возражения.

Ограничительная сфера: к чему приведут санкции G7 против энергетики РФ
И как от этого может пострадать Европа

Ранее в этот день глава МИД ФРГ Анналена Бербок уже прибыла на встречу. Она в свою очередь рассказала о ситуации с 11-м пакетом санкций против РФ от Евросоюза. По ее словам, он все еще находится в разработке.

19 мая стало известно, что лидеры стран «Группы семи» (G7) договорились вводить дополнительные санкции и ограничительные меры, чтобы повысить издержки России и тех стран, которые ее поддерживают, в связи с ситуацией вокруг Украины.

Также страны G7 подтвердили, что по-прежнему намерены оказывать Украине «финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую» поддержку «столько, сколько потребуется». А кроме того, они намерены еще теснее сплотиться на фоне возрастающего влияния Китая в мире.

Вместе с тем российские официальные лица называют санкции «пусковым механизмом» для России, так как после их введения экономика страны и отечественное производство стали улучшаться.

Говоря о ЕС, организация в настоящий момент ввела 10 полных пакетов рестрикций против России.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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