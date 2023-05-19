Реклама
Прямой эфир
Мир
На Тайване указали на «немыслимую цену» бесплатной военной поддержки США
Мир
Мишустин отправится с официальным визитом в Китай
Туризм
Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма
Общество
Российская авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты в Грузию
Мир
Британия расширила санкции против России
Происшествия
Украинские военные второй раз за сутки обстреляли Донецк из РСЗО
Общество
Первый самолет вылетел рейсом Москва – Тбилиси спустя почти четыре года
Общество
В Крыму назвали биполярным расстройством «деоккупационные идеи» Зеленского
Происшествия
Рогов сообщил о ранении одного человека при обстреле Энергодара со стороны ВСУ
Мир
ЕС боится ослабления поддержки США Украины при неудачном контрнаступлении
Мир
На Украине подтвердили личное участие Зеленского в саммите G7 в Японии
Мир
На Украине выразили опасения в связи с давлением Запада на ВСУ перед контрнаступлением
Мир
В Китае 11 человек погибли из-за сорвавшегося со скалы авто
Сюжет:

СМИ узнали о договоренности лидеров G 7 вводить новые санкции против РФ

Reuters: лидеры G 7 условились о введении новых санкций против России
0
Фото: REUTERS/Pool/BRENDAN SMIALOWSKI
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры стран Группы семи (G7) договорились вводить дополнительные санкции и ограничительные меры, чтобы повысить издержки России и тех стран, которые ее поддерживают в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает 19 агентство Reuters, ссылаясь на имеющееся у него совместное заявление лидеров «семерки», которое пока еще не опубликовано.

Как отмечает агентство, страны G7 подтвердили, что по-прежнему намерены оказывать Украине «финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую» поддержку «столько, сколько потребуется». А кроме того, они намерены еще теснее сплотиться на фоне возрастающего влияния Китая в мире.

Семеро оголтелых: как лидеры G7 намерены наказывать Китай и Россию
И почему не все угрозы Запада могут быть воплощены на практике

Ранее 19 мая глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Хиросиме заявил, что Евросоюз планирует ввести ограничения на торговлю алмазами из России.

18 мая Великобритания объявила о запрете на импорт алмазов, меди, алюминия и никеля российского происхождения. Премьер-министр Риши Сунак добавил, что позднее в этом году страна примет закон о запрете импорта российских алмазов и прекратит весь импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, опираясь на существующий запрет российского железа и стали.

США накануне саммита лидеров G7 также объявили о новых санкциях в адрес порядка 300 российских компаний, лиц, судов и самолетов. Экспортные ограничения затронут 70 предприятий РФ и других стран.

24 апреля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Европейский союз не готов представить 11-й пакет санкций в отношении России. При этом ранее отмечалось, что новые санкции ЕС будут направлены на закрытие всех лазеек, которыми могла пользоваться Москва для обхода наложенных ограничений. В том числе был упомянут способ параллельного импорта, с помощью которого через дружественные страны осуществлялся экспорт санкционных товаров в Россию. Сейчас в отношении России Евросоюзом введено 10 пакетов санкций.

Еще в марте президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию с антироссийскими санкциями пословицей «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Он указал, что освободившиеся после ухода западных компаний ниши заняли отечественные производители и спада потребительского рынка в РФ не произошло.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023