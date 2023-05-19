СМИ узнали о договоренности лидеров G 7 вводить новые санкции против РФ

Лидеры стран Группы семи (G7) договорились вводить дополнительные санкции и ограничительные меры, чтобы повысить издержки России и тех стран, которые ее поддерживают в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает 19 агентство Reuters, ссылаясь на имеющееся у него совместное заявление лидеров «семерки», которое пока еще не опубликовано.

Как отмечает агентство, страны G7 подтвердили, что по-прежнему намерены оказывать Украине «финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую» поддержку «столько, сколько потребуется». А кроме того, они намерены еще теснее сплотиться на фоне возрастающего влияния Китая в мире.

Ранее 19 мая глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Хиросиме заявил, что Евросоюз планирует ввести ограничения на торговлю алмазами из России.

18 мая Великобритания объявила о запрете на импорт алмазов, меди, алюминия и никеля российского происхождения. Премьер-министр Риши Сунак добавил, что позднее в этом году страна примет закон о запрете импорта российских алмазов и прекратит весь импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, опираясь на существующий запрет российского железа и стали.

США накануне саммита лидеров G7 также объявили о новых санкциях в адрес порядка 300 российских компаний, лиц, судов и самолетов. Экспортные ограничения затронут 70 предприятий РФ и других стран.

24 апреля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Европейский союз не готов представить 11-й пакет санкций в отношении России. При этом ранее отмечалось, что новые санкции ЕС будут направлены на закрытие всех лазеек, которыми могла пользоваться Москва для обхода наложенных ограничений. В том числе был упомянут способ параллельного импорта, с помощью которого через дружественные страны осуществлялся экспорт санкционных товаров в Россию. Сейчас в отношении России Евросоюзом введено 10 пакетов санкций.

Еще в марте президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию с антироссийскими санкциями пословицей «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Он указал, что освободившиеся после ухода западных компаний ниши заняли отечественные производители и спада потребительского рынка в РФ не произошло.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.