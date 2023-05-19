Глава Евросовета заявил о планах ЕС на запрет торговли алмазами из России

Евросоюз планирует ввести ограничения на торговлю алмазами из России. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Хиросиме в пятницу, 19 мая.

«Мы ограничим торговлю российскими алмазами», — цитирует его слова агентство AFP в своем Twitter–аккаунте.

По данным агентства, члены «большой семерки» намерены ввести против России новые санкции, которые будут направлены в том числе против торговли алмазами.

Ранее, 18 мая, Великобритания объявила о запрете на импорт алмазов, меди, алюминия и никеля российского происхождения. Премьер-министр Риши Сунак добавил, что позднее в этом году страна примет закон о запрете импорта российских алмазов и прекратит весь импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, опираясь на существующий запрет российского железа и стали.

США накануне саммита лидеров G7 также объявили о новых санкциях в адрес порядка 300 российских компаний, лиц, судов и самолетов. Экспортные ограничения затронут 70 предприятий РФ и других стран.

Еще в марте президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию с антироссийскими санкциями пословицей «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Он указал, что освободившиеся после ухода западных компаний ниши заняли отечественные производители и спада потребительского рынка в РФ не произошло.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.