Глава МИД Германии заявила о проработке 11-го пакета санкций против России

В Евросоюзе (ЕС) дискуссии по 11-му пакету антироссийских санкций пока продолжаются. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок 22 мая по прибытии на встречу с коллегами из Евросоюза в Брюсселе.

По ее словам, основная цель стран-членов, которые согласовывают этот пакет, — это запрет на обход ограничительных мер для России.

«Если отдельные фирмы экспортируют [в Россию] продукцию, годную для ведения [боевых действий], то это должно иметь последствия, но это необходимо очень ясно и точно сформулировать с юридической точки зрения», — подчеркнула она.

Ранее, 20 мая, стало известно, что Евросоюз (ЕС) включит в 11-й пакет санкций более 90 компаний по всему миру, в отношении которых есть доказательства обхода санкций против России.

24 апреля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Европейский союз не готов представить 11-й пакет санкций в отношении России.

При этом ранее отмечалось, что новые санкции ЕС будут направлены на закрытие всех лазеек, которыми могла пользоваться Москва для обхода наложенных ограничений. В том числе был упомянут способ параллельного импорта, с помощью которого через дружественные страны осуществлялся экспорт санкционных товаров в Россию. Сейчас в отношении России Евросоюзом введено 10 пакетов санкций.

В феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции — это лишь средство, а их целью является заставить страдать граждан России. По его словам, российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе.

Кроме того, по его словам, удалось поддержать финансовую систему и предпринимателей.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.