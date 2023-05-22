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Китай выразил протест Японии за вмешательство G7 во внутренние дела страны

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Фото: Global Look Press/XinHua/Partha Sarkar
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Замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун 21 мая вызвал посла Японии в КНР Таре Хидэо, чтобы выразить протест по поводу раздувания тем, связанных с Китаем, на саммите G7 в Хиросиме, сказано в заявлении китайского МИДа.

Сунь Вэйдун указал, что «Большая семерка» придерживается философии противостояния лагерей и менталитета холодной войны, а действия ее участников нарушают общую нить истории, объективные факты и международную мораль.

«Япония, которая председательствовала G7 в этом году, сотрудничала с соответствующими странами, чтобы очернить КНР и атаковать страну в ряде мероприятий и совместных деклараций саммита в Хиросиме. Грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая, нарушая основные принципы международного права и дух четырех политических документов между Китаем и Японией, попирала суверенитет КНР, безопасность и интересы развития. Китай сильно недоволен и решительно выступает против этого», — сказано в заявлении замминистра.

Сунь Вэйдун особо отметил, что Тайвань и решение тайваньского вопроса — это дело китайского народа. Дела, связанные с Гонконгом, Синьцзяном и Тибетом также являются исключительно внутренними делами Китая, и Пекин никогда не позволит каким-либо внешним силам делать безответственные замечания или вмешиваться.

«Нынешняя ситуация в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях в целом стабильна, а агрессивный ажиотаж о «силовом изменении статус-кво» противоречит действительности», — добавили в МИД КНР.

Господин Сунь указал на то, что времена, когда отдельные страны Запада необоснованно вмешивались во внутренние дела других государств и манипулировали глобальными делами, прошли.

«Призываем членов «Большой семерки» соответствовать тренду эпохи открытости и инклюзивности, перестать формировать замкнутые «малые круги», сдерживать и притеснять другие страны, провоцировать раскол и конфронтацию», — предложил дипломат.

Он порекомендовал японской стороне скорректировать свое понимание Китая, понять его стратегическую независимость и способствовать стабильному развитию двусторонних отношений с конструктивной позицией.

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20 мая Китай выразил «сильное недовольство» после того, как G7 опубликовала коммюнике, в котором адресовала стране несколько упреков по поводу Южно-Китайского моря, прав человека или предполагаемого вмешательства в дела стран — участниц «Большой семерки».

В тот же день МИД Китая выразил решительный протест и сделал серьезное представление Токио как стороне, принимающей саммит G7 в Хиросиме.

Лидеры стран G7 20 мая приняли итоговое коммюнике за день до окончания саммита. Из него следует, что страны «Большой семерки» будут противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решения, принятые на саммите, нацелены на двойное сдерживание Москвы и Пекина. По его словам, НАТО и Евросоюз поставили перед собой цель «победить Россию на поле боя» и устранить страну как геополитического конкурента.

Саммит «Большой семерки» под председательством Японии прошел в Хиросиме с 19 по 21 мая.

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