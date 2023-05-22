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На Украине сообщили о повторных взрывах в Днепропетровске

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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
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В Днепропетровске вновь слышны взрывы, сообщает 22 мая Telegram-канал Klymenko Time.

Также хлопки прозвучали в Харькове. В Киеве и большей части регионов Украины объявлена воздушная тревога.

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О взрывах в Днепропетровске сообщалось и вечером 21 мая. Ранее в этот день воздушную тревогу объявили в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

Тогда же агентство «Укринформ» сообщало о взрывах в Харькове. Позже тревогу в регионе отменили.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. В Москве отмечали, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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