На Украине сообщили о повторных взрывах в Днепропетровске
В Днепропетровске вновь слышны взрывы, сообщает 22 мая Telegram-канал Klymenko Time.
Также хлопки прозвучали в Харькове. В Киеве и большей части регионов Украины объявлена воздушная тревога.
О взрывах в Днепропетровске сообщалось и вечером 21 мая. Ранее в этот день воздушную тревогу объявили в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.
Тогда же агентство «Укринформ» сообщало о взрывах в Харькове. Позже тревогу в регионе отменили.
В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. В Москве отмечали, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.