Реклама
Прямой эфир
Мир
Киев сообщил о выделении Японией Украине помощи на сумму в $7,6 млрд
Общество
Корреспондент «Известий» показал последствия покушения на мэра Новой Каховки
Общество
В пресс-службе Прилепина рассказали о состоянии писателя
Мир
Захарова назвала США «королевством кривых зеркал» после слов Байдена о дефолте
Мир
Экоактивисты вылили черную краску в фонтан Треви в Риме
Спорт
«Крылья Советов» обыграли «Урал» в домашнем матче в рамках РПЛ
Мир
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Спорт
Теннисист Медведев победил датчанина Руне в финале «Мастерса» в Риме
Мир
МИД РФ назвал санкции Запада причиной кризиса продовольствия в мире
Общество
СК РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС
Мир
В МИД РФ назвали антироссийские пассажи итогом саммита G7
Мир
Зеленский попросил США о гарантиях безопасности для Украины до вступления в НАТО
Мир
Хакерская группа «Джокер ДНР» сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

0
Фото: Global Look Press/Mykola Miakshykov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины в воскресенье вечером, 21 мая. Об этом свидетельствуют данные официального онлайн-ресурса для оповещения граждан.

Предупреждения действуют в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

Стрелять по складам: ВС РФ продолжают уничтожать украинские резервы
Российские военные разрушают логистику противника, срывая готовящееся наступление ВФУ, говорят эксперты

Ранее в воскресенье тревога звучала в Харьковской области. Агентство «Укринформ» сообщало о взрывах в Харькове. Позже тревогу в регионе отменили. Кроме того, взрывы прозвучали в городе Днепропетровске.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Накануне сообщалось о взрывах в Киеве. Со слов очевидцев, в украинской столице прогремело более 10 взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что в столице Украины работала система противовоздушной обороны.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. В Москве отмечали, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023