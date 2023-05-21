В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины в воскресенье вечером, 21 мая. Об этом свидетельствуют данные официального онлайн-ресурса для оповещения граждан.

Предупреждения действуют в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

Ранее в воскресенье тревога звучала в Харьковской области. Агентство «Укринформ» сообщало о взрывах в Харькове. Позже тревогу в регионе отменили. Кроме того, взрывы прозвучали в городе Днепропетровске.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Накануне сообщалось о взрывах в Киеве. Со слов очевидцев, в украинской столице прогремело более 10 взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что в столице Украины работала система противовоздушной обороны.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. В Москве отмечали, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.