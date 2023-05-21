На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области

В Днепропетровской области Украины слышны взрывы, о чем 21 мая сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

Уточняется, что хлопки прогремели в районе Павлограда. На территории региона сейчас действует воздушная тревога.

Ранее в этот день воздушную тревогу объявили в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

Тогда же агентство «Укринформ» сообщало о взрывах в Харькове. Позже тревогу в регионе отменили.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. В Москве отмечали, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.