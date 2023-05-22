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Зеленский сравнил Хиросиму с Артемовском на саммите G7

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/POOL
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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Хиросиму, на которую была сброшена американская атомная бомба, и Артемовск (украинское название — Бахмут) на полях саммита G7. Об этом в 21 мая сообщило Reuters.

Украинский лидер ответил на вопрос японского журналиста с телеканала RCC о том, что не лучше ли было поговорить на саммите G7 в Хиросиме о мире, а не требовать новое вооружение для продолжения конфликта.

«Откровенно вам скажу: фотографии разрушенной Хиросимы абсолютно мне напоминают Бахмут и другие подобные населенные пункты», — сказал он.

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Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это сравнение, отметив, что и к разрушению Хиросимы американской бомбой, и к разрушению Артемовска украинскими войсками, причастны США.

Тогда же советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не вводили никакие запреты для использования их вооружения для атак по Крыму.

20 мая основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня. На следующий день, 21 мая, с официальным заявлением об освобождении города выступило Министерство обороны РФ.

Тогда же президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением Артемовска. Все отличившиеся в освобождении города от украинских неонацистов будут представлены к государственным наградам.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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