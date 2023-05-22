Захарова прокомментировала высказанное Зеленским сравнение Артемовска с Хиросимой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 мая прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил Артемовск (украинское название — Бахмут) с Хиросимой.

Так, на саммите G7 украинский лидер сравнил разрушенную от ядерной бомбы США Хиросиму и пострадавший в ходе боевых действий Артемовск.

«Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом», — указала Захарова в своем Telegram-канале.

20 мая основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня. На следующий день, 21 мая, с официальным заявлением об освобождении города выступило Министерство обороны РФ.

Тогда же президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением Артемовска. Все отличившиеся в освобождении города от украинских неонацистов будут представлены к государственным наградам.

20 мая врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что инициировал учреждение государственных наград за освобождение Артемовска. Пушилин подчеркнул, что сотрудники «Вагнера» проделали колоссальную работу по освобождению города. Каждый метр территории, по его словам, доставался «дорогой ценой».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.