Турция сообщила о планах возвращения сирийских беженцев на родину

Турция назвала правильными планы по возвращению сирийских беженцев на родину в сотрудничестве с властями Сирии, о чем заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в воскресенье, 21 мая, в интервью телеканалу TRT Haber.

Министр отметил, что для успешного возвращения беженцев на родину необходима поддержка ООН, а также международного сообщества, включая Евросоюз.

«Было бы неправильно отправлять беженцев, не сотрудничая с [президентом Сирии Башаром] Асадом. Им должна быть гарантирована безопасность <…> Мы договорились о выработке дорожной карты, ее подготовит специальный комитет», — заявил министр

Чавушоглу также подчеркнул, что Катар и Саудовская Аравия поддержали такие планы и будут оказывать поддержку в «возвращении сирийцев в районы, подконтрольные Асаду».

Ранее, 5 января, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил проведения личной встречи с Башаром Асадом по итогам переговоров глав МИДов.

28 декабря прошлого года в Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны РФ, Сирии и Турции, на которых были обсуждены пути решения сирийского кризиса, проблема беженцев и совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками.

Позднее стало известно, что трехсторонняя встреча привела к согласию турецкой стороны на полный вывод войск с территории, контролируемой Анкарой на севере Сирии.

Турецкие власти считают Рабочую партию Курдистана (РПК) и ее ответвления основными угрозами безопасности страны. Конфликт продолжается с 1987 года. ВС Турции проводят операции против курдских боевиков на границах с Ираком и Сирией. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия выступает посредником, желающим урегулировать противостояние.