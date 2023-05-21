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Захарова назвала США «королевством кривых зеркал» после слов Байдена о дефолте

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Соединенные Штаты похожи на «королевство кривых зеркал», так как все знают, что государство тратит больше, чем зарабатывает. Об этом заявила в воскресенье, 21 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о возможном дефолте в США.

Дипломат сослалась на слова главы Белого дома Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты никогда не объявляли дефолт по долговым обязательствам и не будут этого делать.

«Все понимают, что США тратят больше, чем зарабатывают, что весь банкет обеспечен только наличием печатного станка и военных баз по всему миру, и американские президенты признают, что дефолт — показатель не экономический, а политический», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее в этот день на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме Байден признал, что Вашингтон не может гарантировать того, что дефолт не наступит. По его словам, спровоцировать кризис якобы может республиканская оппозиция. В связи с этим он заявил, что изучает возможность применения президентских полномочий, чтобы решить вопрос госдолга без согласования с конгрессом.

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Незадолго до этого американский лидер заявил, что намерен договориться с конгрессом о повышении потолка госдолга. Байден указал, что лидеры конгресса понимают, что допускать дефолт в США нельзя, так как это будет катастрофой для народа и экономики страны.

Между тем, как 15 мая сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, дефолт может быть объявлен уже 1 июня, если законодатели не увеличат сумму, которую США могут занять для погашения долгов. Йеллен призвала конгресс как можно скорее повысить потолок госдолга, чтобы избежать рецессии в экономике.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

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