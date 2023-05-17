Байден намерен договориться с конгрессом о повышении потолка госдолга

Лидеры конгресса понимают, что допускать дефолт в США нельзя, так как последствия будут катастрофические. Об этом в среду, 17 мая, заявил американский лидер Джо Байден.

«Каждый в конгрессе понимает последствия неуплаты по счетам. Это будет катастрофой для американской экономики и американского народа», — сказал Байден в обращении к нации перед отъездом на саммит G7 в Японию.

Он выразил уверенность в том, что ему удастся достигнуть договоренности о повышении потолка госдолга с конгрессом, где, по его словам, хорошо осознают катастрофичность возможного дефолта.

Соединенные Штаты могут объявить дефолт по своему долгу уже 1 июня, если законодатели не увеличат сумму денег, которую США могут занять для погашения своих долгов.

Как отметила 15 мая министр финансов Джанет Йеллен, если этого не произойдет, дефолт по государственному долгу вызовет рецессию в экономике, а фондовый рынок может рухнуть. Кроме того, возрастет уровень безработицы. Она призвала конгресс как можно скорее повысить потолок госдолга.

Между тем, о чем заявил на следующий день спикер палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с Байденом, Белый дом и конгресс США всё еще далеки от соглашения о повышении госдолга. Однако он признал, что необходимо совершить «много работы за короткий промежуток времени». Маккарти также выразил сожаление, что обсуждение не начали раньше — еще 100 дней назад.

Ранее, в апреле, Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.