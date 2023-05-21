Власти Украины запланировали повышение тарифов на электроэнергию в два раза

Власти Украины планируют повышение тарифов на электроэнергию в два раза. Об этом 21 мая заявил руководитель Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский в эфире телеканала «Рада».

По его словам, рост тарифов вызван необходимостью ремонта энергетической инфраструктуры и подготовкой к отопительному сезону.

«Это составляет примерно 45–46 млрд гривен. Если рассчитать, как эту всю сумму получить, то тариф на сегодняшний день должен вырасти до 2,88 гривны (6,33 рубля)», — объяснил Ущаповский.

В конце апреля замминистра энергетики Украины Фарид Сафаров объявил о повышении тарифов на электроэнергию для того, чтобы энергосистема страны смогла подготовиться к следующей зиме. Тогда сообщалось, что если цены на электричество не изменить, то из госбюджета придется выделить почти 150 млрд гривен (300 млрд рублей).

За электричество украинцы сейчас платят по 1,44 гривны (3,1 рубля) за киловатт-час, если потребляют менее 250 киловатт-часов в месяц, и 1,68 гривны (3,63 рубля) в случае превышения этой нормы.

Ранее, 19 мая, одна из теплоэлектростанций Украины прекратила производство энергии из-за повреждения магистральных путей. В середине мая в компании «Укрэнерго» призвали украинцев уменьшить энергопотребление утром и вечером. Подчеркивается, что этим летом на электростанциях пройдет «масштабная ремонтная кампания» в связи с подготовкой к отопительному сезону.

15 мая исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук заявил, что Украине понадобится около $150 млн на восстановление тепловой генерации. Он отметил, что на данный момент в стране повреждено 75% этой системы.