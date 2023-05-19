Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила производство энергии
На Украине одна из теплоэлектростанций прекратила производство энергии из-за повреждения магистральных путей. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.
«Были повреждены магистральные линии, которые обеспечивали выдачу мощности одной из ТЭС ДТЭК Энерго. В результате станция прекратила производство электроэнергии», — сказано в сообщении.
Отмечается, в настоящее время энергетики работают над восстановлением выдачи мощности в энергосистему.
Ранее, 17 мая, в компании «Укрэнерго» призвали украинцев уменьшить энергопотребление утром и вечером. Подчеркивается, что этим летом на электростанциях пройдет «масштабная ремонтная кампания» в связи с подготовкой к отопительному сезону.
15 мая исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук в эфире телеканала «Рада» заявил, что Украине понадобится около $150 млн на восстановление тепловой генерации. Он отметил, что на данный момент в стране повреждено 75% этой системы.