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Украине понадобится $150 млн на восстановление тепловой генерации страны

Директор ДТЭК Сухарук: Украине нужно $150 млн на восстановление тепловой генерации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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На Украине повреждено 75% тепловой генерации, на ее восстановление необходимо около $150 млн. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук.

«Нашей компании надо отремонтировать девять энергоблоков мощностью 1,5 гигаватта, на что необходимо 5,5 млрд гривен», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Сухарук также указал на то, что еще нужно отремонтировать 12 тыс. км линий электропередачи и около 4 тыс. распределительных подстанций.

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22 марта агентство Reuters со ссылкой на обновленный расчет Всемирного банка, сделанный совместно с Еврокомиссией, ООН и киевскими властями, сообщило, что на восстановление и реконструкцию Украины потребуется не менее $411 млрд. Что касается размеров ущерба для энергетики страны, то они увеличились в пять раз по сравнению с июнем 2022 года.

18 марта председатель Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян заявил, что полное восстановление украинской энергосистемы займет годы. По словам чиновника, на сегодняшний день гарантировать бесперебойное энергоснабжение в стране просто невозможно.

В конце прошлого года министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал о состоянии энергосистемы страны. По его словам, порядка 50% энергообъектов страны повреждено, часть полностью уничтожена.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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