Вратарь «Динамо» Лещук обвинил экс-тренера Йокановича в неуважении к игрокам

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук признался журналистам, что команда с облегчением восприняла новость об уходе серба Славиши Йокановича с поста главного тренера.

По словам вратаря, команда узнала из СМИ, что Йоканович ушел. Он рассказал, что экс-тренер написал в чат одно сообщение: «Я ухожу». Футболист «Динамо» выразил мнение, что такой подход является неуважением к игрокам и на его месте можно было прийти и «хотя бы пожать руку».

Лещук вместе с этим рассказал, что уход сербского тренера положительно сказался на атмосфере в команде и ее результатах. По его словам, все выдохнули, раскрепостились и сейчас понимают требования тренерского штаба.

«При Йокановиче никто не понимал, во что играли. Не было общего знаменателя. Сейчас за неделю нам объяснили. Стало более понятно, во что нужно играть, куда двигаться», — приводит слова вратаря «Спорт-Экспресс» 20 мая.

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил 14 мая, что Йоканович покидает пост главного тренера команды. Это произошло после поражения московского клуба от грозненского «Ахмата» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Теперь команду тренирует серб Марко Николич.

Йоканович возглавил «Динамо» в июне прошлого года. Его контракт был рассчитан на год и включал опцию автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 в случае достижения определенных результатов.

В тот день «Ахмат» обыграл «Динамо» со счетом 3:0 в матче 27-го тура РПЛ. Встреча проходила в Москве. Таким образом, «Ахмат», имея 46 очков, располагается на пятом месте в таблице РПЛ. «Динамо» занимает седьмую строчку — на счету бело-голубых 42 очка в 27 матчах.