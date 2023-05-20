Реклама
Прямой эфир
Экономика
ВВП на душу населения в России вырос на 22% в 2022 году
Мир
В МИД Польши призвали Зеленского взять ответственность за Волынскую резню
Мир
В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
Происшествия
В ДНР узнали о применении ВСУ ракет Storm Shadow при обстреле Мариуполя
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в спортзале в Красноярске
Общество
Во Внуково приземлился первый за четыре года рейс из Тбилиси
Армия
ВС РФ пресекли деятельность украинской ДРГ в Харьковской области
Общество
Экс-разведчик США Скот Риттер прилетел в Россию
Общество
Выписку Романа Костомарова планируют на конец мая
Мир
Истребитель F-18 разбился на авиабазе в Испании
Происшествия
Пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже ликвидирован
Общество
Синоптики предупредили о грозах в Москве
Происшествия
Открывшего стрельбу в спортзале Красноярска задержали за полчаса

Выписку Романа Костомарова планируют на конец мая

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова планируют выписывать из больницы в конце мая, сейчас пациента активно готовят к протезированию. Об этом 20 мая рассказал источник «Известий».

По его словам, после занятий с психологом фигуристу стало намного лучше, он смог восстановить силы и на данный момент находится в хорошем расположении духа.

Сейчас спортсмен регулярно посещает специальные занятия, занимается с тренерами в больнице и активно готовится к протезированию.

Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ступнях
Врачи борются за руки и жизнь фигуриста

Ранее, 8 мая, фигурист опубликовал свое первое обращение после госпитализации. На своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он поблагодарил близких и врачей за помощь в восстановлении.

О подготовке Костомарова к протезированию сообщалось 31 марта. Врачи указывали на улучшение в состоянии пациента. Тогда обсуждался вопрос, где именно проведут протезирование, — в ФРГ или РФ. На протяжении всего лечения Костомарова врачи консультировались с немецкими специалистами по видеосвязи.

Позднее стало известно, что операцию будут проводить в России. Сейчас врачи уточняют, в каких российских центрах можно будет ее провести.

Костомарова госпитализировали 10 января. Он пожаловался на слабость и боли в груди. У спортсмена была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторой информации, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему сделали операции по ампутации стоп и чистке кистей рук. Позже у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Кроме того, фигурист перенес два инсульта.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023