Выписку Романа Костомарова планируют на конец мая

Олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова планируют выписывать из больницы в конце мая, сейчас пациента активно готовят к протезированию. Об этом 20 мая рассказал источник «Известий».

По его словам, после занятий с психологом фигуристу стало намного лучше, он смог восстановить силы и на данный момент находится в хорошем расположении духа.

Сейчас спортсмен регулярно посещает специальные занятия, занимается с тренерами в больнице и активно готовится к протезированию.

Ранее, 8 мая, фигурист опубликовал свое первое обращение после госпитализации. На своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он поблагодарил близких и врачей за помощь в восстановлении.

О подготовке Костомарова к протезированию сообщалось 31 марта. Врачи указывали на улучшение в состоянии пациента. Тогда обсуждался вопрос, где именно проведут протезирование, — в ФРГ или РФ. На протяжении всего лечения Костомарова врачи консультировались с немецкими специалистами по видеосвязи.

Позднее стало известно, что операцию будут проводить в России. Сейчас врачи уточняют, в каких российских центрах можно будет ее провести.

Костомарова госпитализировали 10 января. Он пожаловался на слабость и боли в груди. У спортсмена была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторой информации, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему сделали операции по ампутации стоп и чистке кистей рук. Позже у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Кроме того, фигурист перенес два инсульта.