Опубликовано фото подозреваемого в стрельбе в кафе Санкт-Петербурга
«Известия» 20 мая публикуют фото мужчины, которого подозревают в стрельбе в ресторане Санкт-Петербурга.
По предварительным данным, стрелявшим является Карен Г.
Как сообщил источник «Известий», пострадавший в настоящий момент находится в реанимации в тяжелом состоянии.
«Мужчину уже прооперировали. Пуля прошла навылет. Пациент в тяжелом состоянии, лежит в реанимации», — сказал источник.
Инцидент произошел 19 мая в Петроградском районе. Словесная перепалка между мужчинами переросла в стрельбу. Один из мужчин два раза выстрелил в другого. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и покушении на убийство.