Американист указал на выгоду для США от смены власти в Турции

Вашингтон хочет сменить власть в Турции по нескольким причинам. Об этом 19 мая «Известиям» рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, американист Юрий Рогулев.

«Во-первых, Эрдоган не во всем следует американским указаниям. Во-вторых, Эрдоган не присоединился к санкциям в отношении России. В-третьих, он развивает торгово-экономические отношения с Россией. Этого списка уже достаточно, для того чтобы американцы хотели его сменить», — сказал он.

Рогулев добавил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы один из их союзников по НАТО проводил такой самостоятельный курс.

16 мая Эрдоган заявил, что в случае победы на выборах главы государства намерен продолжить текущую политику в отношении России.

10 мая старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов сказал «Известиям», что Вашингтон оказывает неприкрытую поддержку оппозиции, делая ставку на изменение конфигурации власти в Турции.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Эрдоган набрал 49,4% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,96%. Наблюдатели от ОБСЕ сообщили, что не увидели явных манипуляций при подсчете голосов. При этом ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов.

ЦИК страны подтвердила, что будет второй тур, он пройдет 28 мая.