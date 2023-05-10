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Востоковед рассказал о вмешательстве США в выборы президента Турции

Востоковед Лукьянов: США действительно оказывают неприкрытую поддержку оппозиции Турции
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Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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Заявление главы МВД Турции Сулеймана Сойлу о том, что США вмешиваются в предстоящие в стране выборы президента, сделано в рамках предвыборной борьбы, однако оно соответствует действительности. Об этом 10 мая «Известиям» сообщил старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

«С моей точки зрения, данное заявление укладывается в ту риторику, которую Сойлу развивает на протяжении всей электоральной кампании. Именно Сойлу активно продвигает идею иностранного вмешательства в электоральный процесс в Турции и акцентирует внимание на ключевой роли США в этом процессе, заинтересованности Вашингтона на протяжении всех последних месяцев», — сказал он.

По словам Лукьянова, одним из важнейших пунктов, на которых настаивает оппозиция в предвыборной риторике, необходимость комплексного пересмотра отношений со странами Запада в интересах дальнейшего развития интеграции Турции с Евросоюзом.

«Здесь существует определенного рода конфликт с тем, что население Турции нынешний политический курс [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана в целом устраивает. Население в первую очередь перед выборами волнует социально-экономическая ситуация в стране. И втягивание страны в конфликты Запада с Россией, в частности, не пользуется большой поддержкой. Поэтому в нынешней политической направленности скорее население склоняется в пользу действующего кабинета, частью которого является Сойлу», — сказал он.

Лукьянов подчеркнул, что риторика Сойлу является в первую очередь элементом предвыборной борьбы с целью ослабить позиции оппозиционных партий, обвиняя их в сотрудничестве с США.

При этом собеседник «Известий» отметил, что обвинения главы МВД Турции небезосновательны, и Вашингтон действительно оказывает неприкрытую поддержку оппозиции, делая ставку на изменение конфигурации власти в Турции.

«США делают для этого достаточно много, включая моральную и политическую поддержку оппозиционных политиков, информационную поддержку, а также участвуют непосредственно в переговорах с оппозиционными политиками, в том числе на территории Турции. За что действующая власть уже неоднократно критиковала американских дипломатов, нарушающих тем самым не только законы гостеприимства, но и элементарно дипломатическую этику», — заключил он.

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В конце апреля председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что возобновит переговоры о вступлении страны в Евросоюз в случае успеха на президентских выборах. Отмечалось, что, поддержка евроинтеграции является одним из основных предвыборных обещаний Кылычдароглу. При этом он выразил готовность сохранять экономические связи с Россией, несмотря на критическое отношение к политике Москвы.

В настоящее время в Турции готовятся к президентским и парламентским выборам, которые назначены на 14 мая.

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