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Путин назвал недоумками тех, кто пытается давить на Россию

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Западные противники России, которые руководствуются колониальным мышлением, являются недоумками. Об этом заявил 19 мая президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«Люди, которые руководствуются своими колониальными идеями, и есть недоумки. И на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки», — подчеркнул Путин.

По его словам, эти государства не имеют понимания того, что агрессией они не добьются разобщения российского народа. Запад продолжает оказывать на Россию давление во всех сферах — экономической, военной, политической, информационной и других.

Резюмируя, президент добавил, что все деструктивные старания Запада как-либо навредить России бесполезны.

Вместе с тем в ходе заседания он также подчеркнул, что многонациональность, которую на Западе считают «уязвимостью» страны, является ее силой.

«Никто не хочет объединения русского народа — кроме нас»
Владимир Путин рассказал о стремлении Запада разобщить русских и украинцев и об ответе РФ на ограничения в энергетической сфере

Кроме того, российский лидер заявил, что против России направлен почти весь арсенал Запада, атаки на ценности РФ не прекращаются.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям» 2 мая указал на попытки Запада подорвать внутреннее единство России и ее народа. По его словам, цель Запада заключается в разрушении основы общероссийской и национальной идентичности, изо всех сил навязывая чуждые нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма.

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