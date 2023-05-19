Путин назвал недоумками тех, кто пытается давить на Россию
Западные противники России, которые руководствуются колониальным мышлением, являются недоумками. Об этом заявил 19 мая президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
«Люди, которые руководствуются своими колониальными идеями, и есть недоумки. И на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки», — подчеркнул Путин.
По его словам, эти государства не имеют понимания того, что агрессией они не добьются разобщения российского народа. Запад продолжает оказывать на Россию давление во всех сферах — экономической, военной, политической, информационной и других.
Резюмируя, президент добавил, что все деструктивные старания Запада как-либо навредить России бесполезны.
Вместе с тем в ходе заседания он также подчеркнул, что многонациональность, которую на Западе считают «уязвимостью» страны, является ее силой.
Кроме того, российский лидер заявил, что против России направлен почти весь арсенал Запада, атаки на ценности РФ не прекращаются.
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям» 2 мая указал на попытки Запада подорвать внутреннее единство России и ее народа. По его словам, цель Запада заключается в разрушении основы общероссийской и национальной идентичности, изо всех сил навязывая чуждые нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма.