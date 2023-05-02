Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные перехватили подкрепление для ВСУ под Угледаром
Мир
Посольство РФ обвинило США в сокрытии фактов о пожаре в Одессе в 2014 году
Туризм
Минэкономразвития направит 2,7 млрд рублей на поддержку туротрасли Крыма
Туризм
Турпоток по России в I квартале 2023 года увеличился на 19%
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $77 впервые с 27 марта
Общество
Останки 29 красноармейцев перезахоронили в Калужской области
Армия
Пригожин заявил о возможной ликвидации командующего сил теробороны ВСУ
Мир
МИД России выразил протест польскому дипломату из-за захвата школы
Общество
Путин потребовал восстановить жилье в Сосьве к началу отопительного сезона
Мир
В Берлине арестовали около 70 человек на первомайских демонстрациях
Общество
ФСБ задержала подозреваемых в убийстве замначальника УВД Мелитополя
Мир
В Литве прекратил действовать режим ЧП на границе с РФ и Белоруссией
Общество
Путин по видеосвязи дал старт движению трамваев в Мариуполе

Патрушев указал на попытки Запада подорвать внутреннее единство России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 2 мая в интервью «Известиям» рассказал о попытках Запада подорвать внутреннее единство России и народа.

«Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны и народа, деморализовать наших граждан, внушить им чувство неполноценности. Целые институты в США и Европе не покладая рук трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий», — сказал он.

Он отметил, что в настоящее время сразу несколько американских фондов активно знакомят элиту в Вашингтоне со своими научными работами о планах по расколу России.

Основная ставка, по мнению авторов, должна быть сделана на создание и поддержание нестабильности в соседних с Россией государствах, а также на информационную войну, подчеркнул Патрушев.

«Не забудем, не простим»: Москва ответит США за невыдачу виз журналистам
Глава МИД России отправился в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН без пресс-пула

По словам секретаря Совбеза России, Запад пытается разрушить основы общероссийской и национальной идентичности, изо всех сил навязывая чуждые нам нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма.

«Нам же следует жестко отстаивать свои национальные интересы, свою культуру и историю с заботой о будущем государства. Западная пропагандистская машина не срабатывает, когда встречается с честью, благородством, твердостью духа и непоколебимой моралью, свойственными нашему народу», — добавил Патрушев.

Полную версию интервью секретаря Совбеза читайте в ближайшее время на сайте iz.ru и в свежем номере газеты «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023