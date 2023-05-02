Патрушев указал на попытки Запада подорвать внутреннее единство России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 2 мая в интервью «Известиям» рассказал о попытках Запада подорвать внутреннее единство России и народа.

«Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны и народа, деморализовать наших граждан, внушить им чувство неполноценности. Целые институты в США и Европе не покладая рук трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий», — сказал он.

Он отметил, что в настоящее время сразу несколько американских фондов активно знакомят элиту в Вашингтоне со своими научными работами о планах по расколу России.

Основная ставка, по мнению авторов, должна быть сделана на создание и поддержание нестабильности в соседних с Россией государствах, а также на информационную войну, подчеркнул Патрушев.

По словам секретаря Совбеза России, Запад пытается разрушить основы общероссийской и национальной идентичности, изо всех сил навязывая чуждые нам нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма.

«Нам же следует жестко отстаивать свои национальные интересы, свою культуру и историю с заботой о будущем государства. Западная пропагандистская машина не срабатывает, когда встречается с честью, благородством, твердостью духа и непоколебимой моралью, свойственными нашему народу», — добавил Патрушев.

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