Путин заявил о попытках недружественных стран создать миграционные проблемы в РФ

Дополнительные проблемы в вопросах миграции в России стараются создать противники страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 мая на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Вместе с тем Путин отметил, что у недружественных для РФ государств есть свои проблемы в этой области, которые они не решают. По его словам, люди живут годами в этих странах и не знают языка, не чувствуют себя гражданами страны, в которую они приехали с целью переселения.

«Наши противники решили, что многонациональность России — это и есть ее уязвимое место, и делают всё, чтобы нас разобщить», — отметил Путин.

По его словам, недружественные страны устраивают провокации внутри национальных сообществ, якобы от лица российских народов, а также заявляют о необходимости «деколонизации России». Кроме того, он отметил, что культурное и национальное многообразие России — это не ее слабость, как считают противники нашей страны, а сила.

«Жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, показали, наоборот, что это наша сила, особая и всепобеждающая сила России», — сказал Путин.

По его словам, противники России говорят о том, что ее нужно поделить на десятки мелких государственных образований — это идеологически западная концепция с неоколониальным подходом.

«Понятно для чего, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах. Других целей у них нет», — подчеркнул глава государства.

Многонациональность — это основа консолидации российского народа, резюмировал Путин.

Ранее, 12 мая, Путин поручил создать меры, которые способствовали бы успешной адаптации иностранных граждан и их детей в российском обществе. Среди ключевых мер называется создание условий для мигрантов, которые бы помогали им освоить нормы русского языка и общепризнанные нормы поведения (правила общежития) «с учетом социальных и культурных особенностей территорий, на которых они проживают».