Реклама
Прямой эфир
Мир
Еще один памятник советскому солдату снесли во Львовской области
Наука и техника
Британские астрономы обнаружили крупнейший в истории космический взрыв
Происшествия
В Пермском крае 14-летний подросток скончался после тренировки по хоккею
Спорт
МПК рассмотрит вопрос членства Паралимпийского комитета России в сентябре
Общество
Путин подписал указ о пилотном проекте по реформе высшего образования в России
Спорт
Сборная РФ по футболу запланировала провести товарищеский матч с командой Индонезии
Политика
Путин поручил создать условия для адаптации мигрантов и освоения ими русского языка
Мир
Bloomberg сообщило о намерении ЕС остановить поставки нефти в Германию и Польшу по «Дружбе»
Происшествия
В Саратовской области женщина погибла из-за рухнувшей на нее ветки дерева
Авто
Toyota сообщила об утечке данных свыше 2 млн водителей
Мир
Во Франции столкнулись с нехваткой более 3 тыс. видов лекарств
Пресс-релизы
В Москве прошла церемония награждения победителей премии «За безопасное цифровое детство»
Мир
Экс-менеджер кантри-певца Джимми Аллена обвинила его в изнасиловании

Путин поручил создать условия для адаптации мигрантов и освоения ими русского языка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские власти должны принять меры, которые способствовали бы успешной адаптации иностранных граждан и их детей в российском обществе. Как следует из указа президента РФ Владимира Путина 12 мая, таким пунктом глава государства дополнил Концепцию государственной миграционной политики РФ.

Среди ключевых мер называется создание условий для мигрантов, которые бы помогали им освоить нормы русского языка и общепризнанные нормы поведения (правила общежития) «с учетом социальных и культурных особенностей территорий, на которых они проживают», указано в тексте документа на официальном портале правовой информации.

Также данные условия должны способствовать формированию у мигрантов правосознания и правовой культуры, которые присущи российскому обществу, и приобщать их к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, отметил глава государства.

Кроме того, власти РФ должны обеспечить для законно находящихся на территории РФ иностранных граждан равный доступ к государственным и муниципальным услугам.

Отдельное внимание уделено продвижению русского языка и популяризации русской культуры за рубежом. Прежде всего в тех странах, с которыми у России заключены соглашения о взаимных безвизовых поездках.

Спутали все кадры: число мигрантов возвращается к доковидному уровню
Эксперты объяснили рост преступности и распределение трафика гастарбайтеров

Ранее, 5 апреля, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что ведомство поддержало соответствующую поправку к закону «О гражданстве». Согласно ей мигранты, переехавшие на постоянное место жительства в Россию и получившие гражданство РФ, могут лишиться российского паспорта в случае угрозы национальной безопасности.

17 октября 2022 года руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин рассказывал «Известиям», что ситуация с потоками мигрантов в Россию не изменилась даже в свете частичной мобилизации в стране и сложной геополитической обстановки.

Ранее, 3 февраля 2022 года, Путин в ответ на жалобу о сложности въезда иностранных кадров в страну указал, что Россия идет по пути либерализации использования иностранной рабочей силы. При этом в декабре 2021 года глава государства подчеркивал необходимость взаимодействия с коллегами из стран СНГ, чтобы мигранты приезжали в страну уже со знанием русского языка и законов РФ.

В конце декабря 2021 года в МВД сообщали, что начиная с 2020 года разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности на территории страны получили более 7 млн мигрантов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023