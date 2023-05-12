Путин поручил создать условия для адаптации мигрантов и освоения ими русского языка

Российские власти должны принять меры, которые способствовали бы успешной адаптации иностранных граждан и их детей в российском обществе. Как следует из указа президента РФ Владимира Путина 12 мая, таким пунктом глава государства дополнил Концепцию государственной миграционной политики РФ.

Среди ключевых мер называется создание условий для мигрантов, которые бы помогали им освоить нормы русского языка и общепризнанные нормы поведения (правила общежития) «с учетом социальных и культурных особенностей территорий, на которых они проживают», указано в тексте документа на официальном портале правовой информации.

Также данные условия должны способствовать формированию у мигрантов правосознания и правовой культуры, которые присущи российскому обществу, и приобщать их к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, отметил глава государства.

Кроме того, власти РФ должны обеспечить для законно находящихся на территории РФ иностранных граждан равный доступ к государственным и муниципальным услугам.

Отдельное внимание уделено продвижению русского языка и популяризации русской культуры за рубежом. Прежде всего в тех странах, с которыми у России заключены соглашения о взаимных безвизовых поездках.

Ранее, 5 апреля, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что ведомство поддержало соответствующую поправку к закону «О гражданстве». Согласно ей мигранты, переехавшие на постоянное место жительства в Россию и получившие гражданство РФ, могут лишиться российского паспорта в случае угрозы национальной безопасности.

17 октября 2022 года руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин рассказывал «Известиям», что ситуация с потоками мигрантов в Россию не изменилась даже в свете частичной мобилизации в стране и сложной геополитической обстановки.

Ранее, 3 февраля 2022 года, Путин в ответ на жалобу о сложности въезда иностранных кадров в страну указал, что Россия идет по пути либерализации использования иностранной рабочей силы. При этом в декабре 2021 года глава государства подчеркивал необходимость взаимодействия с коллегами из стран СНГ, чтобы мигранты приезжали в страну уже со знанием русского языка и законов РФ.

В конце декабря 2021 года в МВД сообщали, что начиная с 2020 года разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности на территории страны получили более 7 млн мигрантов.