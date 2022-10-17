Некоторые мигранты приостановили получение гражданства РФ из-за Украины

Ситуация с потоками мигрантов в Россию не изменилась даже в свете частичной мобилизации в стране и сложной геополитической обстановки. При этом иностранные граждане, находящиеся в России приостанавливают процесс получения паспорта, довольствуясь разрешением на временное пребывание или видом на жительство. С чем это связано, рассказал «Известиям» руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.

По его словам, граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, Армении, Украины и Молдавии по-прежнему стремятся работать и жить на территории России, поскольку у них на родине по-прежнему не всегда удается найти высокооплачиваемое место работы. При этом поведение иностранных граждан уже изменилось.

«В первую очередь речь идет о гражданах тех стран, руководство которых запретило своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины вплоть до уголовной ответственности. Особенно напряглись граждане Таджикистана», — констатировал эксперт.

Поставнин уточнил, что иностранцы приостанавливают процесс получения паспорта, довольствуясь разрешением на временное пребывание или видом на жительство. С этими документами можно жить, можно работать, добавил эксперт.

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