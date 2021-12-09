Путин призвал страны СНГ учить мигрантов языку и законам России

Ситуацию с мигрантами в России необходимо решать с коллегами из стран СНГ, чтобы люди приезжали в страну уже со знанием языка и законов. Об этом 9 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

Он прокомментировал слова председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, который указал на отсутствие сведений о потребности экономики в мигрантах. Как отметил российские лидер, отчеты с такими данными регулярно предоставляет вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Но я согласен полностью с теми, кто высказывает озабоченности на этот счет. Здесь нужно действовать совместно с коллегами из СНГ, нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, обычаи наших людей», — подчеркнул глава государства на заседании СПЧ.

1 ноября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости ввести обязательную геномную регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Он уточнил, что такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами. Спустя два дня официальный представитель СК Светлана Петренко заверила, что Бастрыкин поручил подготовить данный законопроект.

8 сентября общественный деятель и журналист Тимофей Баженов указал на то, что проживающие на территории России мигранты должны неукоснительно соблюдать законодательство страны. Он подчеркнул, что Россия — это гостеприимное государство. Для властей РФ важно, чтобы страну посещали не только туристы, но и люди, которые работают на разных объектах социальной инфраструктуры, указал журналист.