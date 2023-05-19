Премьер-министр Грузии указал на нежелание страны следовать политике ЕС

Грузия не намерена следовать политике Евросоюза (ЕС), так как страна не является официальным членом организации. Об этом 19 мая в ходе беседы с журналистами заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Своим заявлением он прокомментировал возмущения, которые поступают со стороны ЕС по поводу возобновления авиасообщения с Россией. Премьер-министр страны также указал на то, что решение о возобновлении прямых рейсов было верным.

Гарибашвили также отметил, что для того, чтобы стать частью Евросоюза, потребуются годы.

В настоящий момент, на фоне прилета россиян в Грузию первым рейсом после продолжительного перерыва, около здания аэропорта в Тбилиси проходят протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также назвала этот рейс нежелательным, вопреки словам премьера.

Ранее, 16 мая, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз сожалеет, что грузинские власти приняли решение возобновить авиасообщение с РФ. Однако в Грузии подчеркнули, что авиасообщение возможно только с теми компаниями, которые не попали под санкции.

10 мая на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию отменяются спустя четыре года.

Также с 15 мая отменен визовый режим для граждан Грузии. Теперь визы в РФ нужны для въезда в страну для работы или учебы или на срок более 90 дней.