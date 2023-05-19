Реклама
Прямой эфир
Армия
Военные РФ сорвали атаку националистов на соледаро-артемовском направлении
Мир
Глава Евросовета заявил о планах ЕС на запрет торговли алмазами из России
Мир
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Новой Каледонии
Мир
Bloomberg сообщило о визите Зеленского в Хиросиму для посещения саммита G7
Мир
Японский волонтер назвал кражи посылок в Харькове реалиями Украины
Экономика
Россия намерена экспортировать 55–60 млн т зерна
Общество
В Сыктывкаре ввели карантин из-за птичьего гриппа
Наука и техника
В России создали инновационный лазерный пожарный датчик
Происшествия
Во Владимирской области задержали подозреваемых в незаконном хранении оружия
Общество
Число жалоб к взыскателям из банков за год выросло втрое
Происшествия
Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство на дороге в ЛНР
Общество
Движение поездов на участке схода вагонов в Крыму восстановлено
Мир
В конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ

Вирусолог рассказал о восприимчивости человека к птичьему гриппу

Вирусолог Альтштейн: человек маловосприимчив к птичьему гриппу
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Человек маловосприимчив к вирусу птичьего гриппа, поэтому риск эпидемии заболевания невелик. Об этом в пятницу, 19 мая, рассказал в беседе с «Известиями» профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Вообще некоторые варианты вируса гриппа птиц способны заразить человека, но заразить с трудом. Это значит, что нужна довольно большая доза этого вируса, чтобы человек заболел. <…> Но если человек заболевает, болезнь протекает очень тяжело, и примерно 50% летальных случаев», — рассказал он.

Вирусолог добавил, что за последние 25 лет в мире было зафиксировано около 1 тыс. случаев заражения человека птичьим гриппом — это очень маленькая цифра. Однако ученый отметил некоторые меры предосторожности, которыми не следует пренебрегать жителям города. В частности, не стоит посещать птичники и трогать руками трупы птиц на улице.

«Есть службы, которые всё это соберут и очистят. Людям трогать падших животных не надо. Домашние животные — в основном собаки, кошки, — они к этим вирусам маловосприимчивы», — объяснил он.

Возбудитель спокойствия: насколько опасен птичий грипп
Эксперты оценили вероятность новой пандемии

Ранее, 18 мая, мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в районах Братеево и Орехово-Борисово Северное из-за вспышки птичьего гриппа. Отмечается, что случаи заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц на территории этих районов были выявлены 16 мая.

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус объяснил «Известиям», что карантин из-за птичьего гриппа на некоторых территориях Москвы вводится для защиты сельского хозяйства. Он подчеркнул, что птичий грипп передается человеку только в отдельных и очень редких случаях.

12 апреля иммунолог Николай Крючков заявил, что вероятность пандемии птичьего гриппа мала, потому что вирус не «перешел барьер передачи от человека к человеку». По его словам, смертельность H3N8 пока назвать нельзя, так как он появился совсем недавно, однако она будет несколько выше, чем у сезонного гриппа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023