Вирусолог рассказал о восприимчивости человека к птичьему гриппу

Человек маловосприимчив к вирусу птичьего гриппа, поэтому риск эпидемии заболевания невелик. Об этом в пятницу, 19 мая, рассказал в беседе с «Известиями» профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Вообще некоторые варианты вируса гриппа птиц способны заразить человека, но заразить с трудом. Это значит, что нужна довольно большая доза этого вируса, чтобы человек заболел. <…> Но если человек заболевает, болезнь протекает очень тяжело, и примерно 50% летальных случаев», — рассказал он.

Вирусолог добавил, что за последние 25 лет в мире было зафиксировано около 1 тыс. случаев заражения человека птичьим гриппом — это очень маленькая цифра. Однако ученый отметил некоторые меры предосторожности, которыми не следует пренебрегать жителям города. В частности, не стоит посещать птичники и трогать руками трупы птиц на улице.

«Есть службы, которые всё это соберут и очистят. Людям трогать падших животных не надо. Домашние животные — в основном собаки, кошки, — они к этим вирусам маловосприимчивы», — объяснил он.

Ранее, 18 мая, мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в районах Братеево и Орехово-Борисово Северное из-за вспышки птичьего гриппа. Отмечается, что случаи заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц на территории этих районов были выявлены 16 мая.

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус объяснил «Известиям», что карантин из-за птичьего гриппа на некоторых территориях Москвы вводится для защиты сельского хозяйства. Он подчеркнул, что птичий грипп передается человеку только в отдельных и очень редких случаях.

12 апреля иммунолог Николай Крючков заявил, что вероятность пандемии птичьего гриппа мала, потому что вирус не «перешел барьер передачи от человека к человеку». По его словам, смертельность H3N8 пока назвать нельзя, так как он появился совсем недавно, однако она будет несколько выше, чем у сезонного гриппа.