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Пентагон заявил о возвращении в строй поврежденной системы Patriot на Украине

Пентагон заявил, что на Украине починили и вернули в строй поврежденную систему Patriot
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Фото: Global Look Press/Bernd Wüstneck
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Поврежденный на Украине в результате российского удара зенитный ракетный комплекс Patriot восстановлен. Об этом в четверг, 18 мая, сообщила во время брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона США Сабрина Сингх.

«Поврежденная на Украине система Patriot была отремонтирована и находится в рабочем состоянии», — передает ее слова The Washington Post.

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16 мая высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в Киеве поражен американский комплекс Patriot. Затем в Сети появились кадры ночного удара по американскому комплексу.

При этом официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что система противовоздушной обороны Patriot якобы сохранила все свои функции.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков, российская армия при ликвидации зенитного комплекса применила тактику 1990-х годов: сначала ракетчики заставили Patriot выдать свое местоположение, пробудив систему, после чего по ней был нанесен удар. Таким образом радиолокационная станция Patriot определила «Кинжал» только при приближении гиперзвукового снаряда, который американской установке не удалось сбить даже спустя 32 снаряда стоимостью $4 млн каждый.

На сегодняшний день Patriot считается самой современной системой противоракетной обороны средней дальности, которая есть в распоряжении у Запада.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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