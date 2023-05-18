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Грузоперевозчикам из Польши запретят проезд по территории РФ

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Москва готовит запрет на проезд грузоперевозчиков из Польши по территории РФ. Как сообщают Известия, на границе товар можно передавать российским фурам. Отмечается, что решение не повлияет на стоимость грузоперевозок и доставки. Мера станет ответом на захват школы при посольстве РФ в Варшаве. 29 апреля власти Польши начали процедуру изъятия учреждения, сообщает телеканал «Известия». Сотрудники и учителя покинули здание школы при дипмиссии. МИД РФ назвал захват провокацией и нарушением Венской конвенции.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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