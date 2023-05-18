Грузоперевозчикам из Польши запретят проезд по территории РФ

Москва готовит запрет на проезд грузоперевозчиков из Польши по территории РФ. Как сообщают Известия, на границе товар можно передавать российским фурам. Отмечается, что решение не повлияет на стоимость грузоперевозок и доставки. Мера станет ответом на захват школы при посольстве РФ в Варшаве. 29 апреля власти Польши начали процедуру изъятия учреждения, сообщает телеканал «Известия». Сотрудники и учителя покинули здание школы при дипмиссии. МИД РФ назвал захват провокацией и нарушением Венской конвенции.

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