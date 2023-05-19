Ушлая Корея: на экраны вышел боевик от звезды «Игры в кальмара»

Одна из главных новинок уикенда — южнокорейский триллер «Охота», режиссером которого выступила звезда «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ. Еще в прокат выходят «Хитровка. Знак четырех» Карена Шахназарова, документальный фильм про балет «Временные ограничения», хорроры «Остров иллюзий» и «Мегалодон», а для детей — мультфильм «Трио в перьях 2». «Известия» рассказывают, что посмотреть в выходные в кино.

«Охота»

18+

Режиссер: Ли Джон-джэ. В ролях: Ли Джон-джэ, Чон У-сон, Чон Хе-джин, Хо Сон-тхэ, Ко Юн-джон, Ким Джон-су, Чон Ман-щик, Лим Хён-гук, Чон Гён-сун, Чон Джэ-сон

«Охота» — режиссерский дебют Ли Джон-джэ. В 2022 году за свою роль в сериале-хите «Игра в кальмара» он получил премию Гильдии актеров («Лучший актер драматического сериала»), «Эмми» и был номинирован на «Золотой глобус». Его постановка не претендует на историческую точность, хотя основана на реальных событиях, произошедших во время конфликта Северной и Южной Кореи в 1980-е годы. Зато у Ли Джон-джэ получился эффектный шпионский боевик с обилием экшен-сцен и неожиданных сюжетных поворотов. Но обычным «мордобоем» ленту назвать нельзя — перестрелки чередуются с политическими интригами, за которыми нужно внимательно следить, чтобы не потерять нить сюжета.

События боевика разворачиваются в 1983 году. На южнокорейского президента во время его поездки в Вашингтон совершается неудачное покушение. Выясняется, что среди государственных агентов завелся крот. Руководителям внутреннего и внешнего отделов разведки поручают вычислить его. Между профессионалами начинается гонка — каждый хочет найти предателя первым, а в ходе расследования один начинает подозревать другого.

«Хитровка. Знак четырех»

12+

Режиссер: Карен Шахназаров. В ролях: Константин Крюков, Михаил Пореченков, Алексей Вертков, Александр Олешко, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Борис Каморзин, Аюб Цингиев, Юлия Витрук, Денис Сладков

Шахназаров работает преимущественно в жанре драмы, но «Хитровка» — ретродетектив с комедийными элементами. Для его создания объединили сразу два литературных источника — повесть Артура Конан Дойла «Знак четырех» (увы, Шерлока Холмса зрители не встретят) и очерки Владимира Гиляровского о Москве.

События «Хитровки» переносят зрителей в столицу 1902 года. Константин Станиславский (Константин Крюков) должен исполнить роль Сатина из пьесы Горького «На дне». Но проникнуться персонажем у него не выходит, так что режиссер решает познакомиться с городским «дном», а поможет ему в этом Владимир Гиляровский (Михаил Пореченков), который водит экскурсии по трущобам Хитровки. Во время своих похождений двое оказываются втянуты в расследование убийства загадочного человека — индийца-сикха Раджи. На месте преступления они обнаруживают необычное орудие — ядовитый дротик.

«Большая или маленькая ложь»

16+

Режиссер: Майкл Марен. В ролях: Майкл Шеннон, Кейт Хадсон, Дон Джонсон, Пейтон Лист, Зак Брафф, Уэнди Мэлик, Давайн Джой Рэндольф, Джимми Симпсон, Перри Мэттфелд, М. Эммет Уолш

Это вторая режиссерская работа Майкла Марена. В новой комедии главные роли достались Майклу Шеннону (дважды номинировался на «Оскар»), Кейт Хадсон (в 2001 году выиграла «Золотой глобус») и Дон Джонсон (снимался в «Джанго освобожденном» и «Достать ножи»).

Всемирно известного писателя-затворника Шрайвера зовут на литературный фестиваль. Однако письмо с приглашением приходит к безработному мужчине с таким же именем. Несмотря на очевидную ошибку, он решает принять приглашение — никто не видел лица писателя. Ему нравится новая жизнь: вечеринки, популярность и приемы. На одном из мероприятий он знакомится с фанаткой Симоной, в которую влюбляется. Самозванец не может рассказать правду из-за чувств и вынужден выкручиваться.

«Временные ограничения»

6+

Режиссер: Ксения Гапченко. В ролях: Мария Александрова, Владислав Лантратов

Разрыв ахиллова сухожилия — серьезная проблема, учитывая, что самостоятельно повреждение не заживает. Единственный способ вылечиться — операция. Но и она не гарантирует полного восстановления. «Временные ограничения» расскажет о знаменитой балетной паре — Марии Александровой и Владиславе Лантратове и их восстановлении после этой тяжелой травмы.

Владислав Лантратов порвал сухожилие прямо во время выступления (исполнял партию принца Флоризеля), а Мария — на репетиции (это был второй случай в ее карьере). В документальном фильме они делятся своими воспоминаниями и рассказывают о пережитых ощущениях в роковой момент. Не оставили авторы без внимания и медицинские процедуры, через которые проходили артисты: им пришлось заново научиться ходить.

«Трио в перьях 2»

6+

Режиссеры: Бенжамин Квобек, Метте Танге. В ролях: Фолькмар Вельцель, Симона Берман, Мануэль Финке, Джей Майерс, Кира Джексон, Блэйк Фара, Джеффри Хилтон, Тим Хеллер, Мала Гедиа, Дульси Смарт

Продолжение приключений воробья Ричарда выходит спустя семь лет после релиза первой части. Голоса главным героям вновь подарили звезды шоу-бизнеса: Филипп Киркоров (попугай Кики), Полина Гагарина (сова Ольга) и Алексей Воробьев (воробей Ричард). Получился добрый семейный мультфильм о дружбе, взаимопомощи и борьбе за справедливость.

В новом мультфильме воробей Ричард зимует в Северной Африке со своими друзьями и стаей аистов. Но обратный перелет не готовы доверить маленькой птичке, и Ричард решает сбежать в собственное путешествие. По пути он встречается со стаей воробьев, попавших в плен к жадному павлину Замано. Чтобы освободить их, героям предстоит найти великий самоцвет.

«Остров иллюзий»

18+

Режиссер: Кертис Дэвид Хардер. В ролях: Кассандра Нод, Сара Каннинг, Эмили Теннант, Рори Дж. Сапер, Пол Спурье, Джастин Сэмс

До «Острова иллюзий» Кертис Дэвид Хардер работал в качестве продюсера над ставшим культовым хоррором «З/Л/О 94». В оригинале новая картина называется «Инфлюенсер», и такой вариант точнее передает суть ленты.

По сюжету популярная блогерша Мэдисон приезжает в Таиланд, чтобы отдохнуть и сделать контент для соцсетей. И хотя у нее куча подписчиков, она всё равно чувствует себя одиноко. С Мэдисон знакомится другая девушка, загадочная, но очень дружелюбная, и вместе они решают повеселиться.

Красным флагом для зрителей становится их поездка на необитаемый остров, чтобы отдохнуть от интернета. На этом моменте может показаться, что лента — типичный хоррор о маньяке. Но всё меняется, когда новая подруга Мэдисон решает украсть личность блогерши и начинает вести ее соцсети.

В условиях современных технологий (в частности, дипфейк) афера злодейки кажется вполне правдоподобной. Вот и преданные фанаты не замечают подмены, и даже самых близких знакомых героини долгое время водят за нос.

«Мегалодон»

18+

Режиссер: Адриан Грюнберг. В ролях: Джош Лукас, Фернанда Уррехола, Хулио Седильо, Омар Чапарро, Боливар Санчес, Карлос Солорзано, Венус Эриель, Рауль Мендес, Луис дель Валле

Последнюю печально известную работу Адриана Грюнберга («Рэмбо: Последняя кровь») зрители встретили, мягко говоря, неважно, в 2020 году картина выиграла две «Золотые малины». «Мегалодон» вряд ли повторит судьбу «Рэмбо», но хитом его назвать не получится.

Название и постер фильма не совсем точно отражают суть. Если вы пришли полюбоваться, как гигантская доисторическая акула закусывает человечиной (в лучших традициях «Челюстей»), то «Мегалодон» не для вас. Это скорее триллер о небрежном отношении к природе с элементами семейной драмы, а мегалодон добавляет немного остринки. За основу была взята легенда рыбаков Нижней Калифорнии, согласно которой в море живет гигантский зверь, охотящийся на людей.

Нефтяник Пол приезжает с семьей отдохнуть в Мехико и заодно разобраться с утечкой на прибрежной нефтяной вышке. Некогда процветающий городок лежит почти что в руинах, а местные жители говорят, что в море завелся некий Черный демон — огромное чудовище, которое наслал ацтекский бог дождя и грома Тлалок.